Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам открыта в «Билетур»

Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам от авиакомпании "Аэрофлот" на весь 2019 год в рамках правительственной программы "Дальний Восток – 2019" возобновлена в офисах всероссийской сети "Билетур" с 22 апреля 2019 года. Жители Дальнего Востока могут приобрести авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и еще десятки городов страны по льготным тарифам. В этом году программа претерпела немало изменений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Билетур".
К льготным категориям, которые могут воспользоваться субсидированным перелетом, добавились многодетные семьи. Для подтверждения права на льготу понадобится действующее удостоверение многодетной семьи РФ. Также субсидируемыми билетами могут воспользоваться граждане РФ, не достигшие 23 лет, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие лица, дети-инвалиды (не достигшие 18 лет) и сопровождающие лица и инвалиды с детства II и III групп. Для детей с 2 до 12 лет по-прежнему действует дополнительная скидка – минус 25% от субсидированного тарифа.
Список рейсов по субсидируемым тарифам и ориентировочная стоимость билетов:
- Владивосток — Москва — 7 400 рублей
- Хабаровск — Москва — 7 200 рублей
- Петропавловск-Камчатский — Москва — 7 500 рублей
- Южно-Сахалинск — Москва — 7 300 рублей
- Магадан — Москва — 7 200 рублей
- Якутск — Москва — 7 000 рублей
- Магадан — Хабаровск — 4 000 рублей
- Хабаровск — Новосибирск — 5 700 рублей
- Хабаровск — Владивосток — 1 800 рублей
- Владивосток — Новосибирск — 5 900 рублей
- Якутск — Владивосток — 6 400 рублей
- Петропавловск-Камчатский — Владивосток — 6 000 рублей
- Петропавловск-Камчатский — Хабаровск — 2 500 рублей
- Хабаровск — Красноярск — 6 000 рублей
- Хабаровск — Иркутск — 3 000 рублей
- Южно-Сахалинск — Владивосток — 1 500 рублей
- Южно-Сахалинск — Хабаровск — 1 000 рублей*
*Стоимость указана при перелете в одну сторону, без учета плат агентству.
Окончательную стоимость и полный перечень направлений перелетов можно узнать в офисах всероссийской сети "Билетур" или в круглосуточном контактном центре: 8 (800) 200-66-66 (звонок бесплатный). Забронировать билеты можно по телефону единого контактного центра и выкупить в кассе в течение 72 часов. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на предоставление субсидии.
Адреса офисов во Владивостоке:
- ул. Адмирала Фокина, 24в
- проспект Красного Знамени, 59
- проспект 100-летия Владивостока, 35
- проспект 100-летия Владивостока, 90
- ул. Адмирала Захарова, 5
- ул. Ивановская, 19
- ул. Интернациональная, 51
- ул. Семеновская, 29 (отель "ЛОТТЕ")
Адреса офисов в Артеме:
- пл. Ленина, 3;
- Владимира Сайбеля, 45.