К льготным категориям, которые могут воспользоваться субсидированным перелетом, добавились многодетные семьи

Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам открыта в "Билетур". Фото: предоставлено компанией "Билетур"

Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам от авиакомпании "Аэрофлот" на весь 2019 год в рамках правительственной программы "Дальний Восток – 2019" возобновлена в офисах всероссийской сети "Билетур" с 22 апреля 2019 года. Жители Дальнего Востока могут приобрести авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и еще десятки городов страны по льготным тарифам. В этом году программа претерпела немало изменений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Билетур".

К льготным категориям, которые могут воспользоваться субсидированным перелетом, добавились многодетные семьи. Для подтверждения права на льготу понадобится действующее удостоверение многодетной семьи РФ. Также субсидируемыми билетами могут воспользоваться граждане РФ, не достигшие 23 лет, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие лица, дети-инвалиды (не достигшие 18 лет) и сопровождающие лица и инвалиды с детства II и III групп. Для детей с 2 до 12 лет по-прежнему действует дополнительная скидка – минус 25% от субсидированного тарифа.

Список рейсов по субсидируемым тарифам и ориентировочная стоимость билетов:

Владивосток — Москва — 7 400 рублей

Хабаровск — Москва — 7 200 рублей

Петропавловск-Камчатский — Москва — 7 500 рублей

Южно-Сахалинск — Москва — 7 300 рублей

Магадан — Москва — 7 200 рублей

Якутск — Москва — 7 000 рублей

Магадан — Хабаровск — 4 000 рублей

Хабаровск — Новосибирск — 5 700 рублей

Хабаровск — Владивосток — 1 800 рублей

Владивосток — Новосибирск — 5 900 рублей

Якутск — Владивосток — 6 400 рублей

Петропавловск-Камчатский — Владивосток — 6 000 рублей

Петропавловск-Камчатский — Хабаровск — 2 500 рублей

Хабаровск — Красноярск — 6 000 рублей

Хабаровск — Иркутск — 3 000 рублей

Южно-Сахалинск — Владивосток — 1 500 рублей

Южно-Сахалинск — Хабаровск — 1 000 рублей*

*Стоимость указана при перелете в одну сторону, без учета плат агентству.

Окончательную стоимость и полный перечень направлений перелетов можно узнать в офисах всероссийской сети "Билетур" или в круглосуточном контактном центре: 8 (800) 200-66-66 (звонок бесплатный). Забронировать билеты можно по телефону единого контактного центра и выкупить в кассе в течение 72 часов. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на предоставление субсидии.

Адреса офисов во Владивостоке:

ул. Адмирала Фокина, 24в

проспект Красного Знамени, 59

проспект 100-летия Владивостока, 35

проспект 100-летия Владивостока, 90

ул. Адмирала Захарова, 5

ул. Ивановская, 19

ул. Интернациональная, 51

ул. Семеновская, 29 (отель "ЛОТТЕ")

Адреса офисов в Артеме: