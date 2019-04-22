Виновным в ДТП больше не придется платить за авто

Но эта поблажка будет касаться далеко не всех

Аварийный знак. Фото: ИА PrimaMedia

Сразу несколько важных поправок в законодательство об ОСАГО, касающихся пешеходов и водителей, планируют рассмотреть в понедельник, 22 апреля в Совете Федерации. Одна из них касается изменения статуса бумажных полисов, вторая-послабления наказания для пешеходов— виновников ДТП.

Правительство России предлагает освободить от регрессных выплат пешеходов, ставшими виновниками ДТП, но при этом получившими травму или увечье. Аналогичный механизм хотят применить и в отношении родственников пешехода, который погиб в спровоцированной им аварии.

Как отметил замминистра финансов Алексей Моисеев: "Эта мера, может быть, не очень рыночная, но зато, с нашей точки зрения, социально справедливая".

Второй важной поправкой считают получением каждого полиса ОСАГО уникального номера, передает ТАСС. Это связано с тем, что электронные полисы обязательного автострахования должны приравнять к бумажным. Появление уникального номера позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность полиса на дорогах страны.

Наличие полиса ОСАГО станет обязательным и для иностранных водителей, въезжающих в Россию на своих автомобилях. Теперь им придётся предъявлять полис ОСАГО или международный договор страхования уже на границе.