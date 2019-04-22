ВГУЭС замахнулся на статус опорного вуза Приморья

Университет заручился поддержкой краевых властей

ВГУЭС. Фото: Сайт вуза

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) претендует на статус опорного вуза региона. Необходимое для участия в конкурсе ходатайство уже направлено в Минобрнауки РФ. Вузу удалось заручиться поддержкой краевых властей. Соответствующая информация содержится в материалах предстоящего отчета губернатора Приморья Олега Кожемяко перед Заксобранием края, сообщает ИА PrimaMedia.

"Статус опорного университета присваивается образовательной организации высшего образования по результатам победы в конкурсе, проводимом Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Администрация Приморского края готова поддержать проект программы развития Владивостокского государственного университета экономики и сервиса как опорного университета для участия в данном конкурсе", — говорится в документе.

Президент ВГУЭС, депутат Законодательного собрания Приморского края Геннадий Лазарев, обратившийся к руководству края с вопросом о поддержке программы вуза, отмечает, что ВГУЭС осуществляет подготовку специалистов для экономики Дальнего Востока и, в первую очередь, для Приморского края уже более 50 лет.

"Созданные за эти годы коллектив высококвалифицированных преподавателей и современная материальная база позволяют не только качественно вести учебный процесс с использованием передовых технологий обучения, но и выполнять научно-исследовательские и прикладные работы в интересах предприятий Приморского края, органов местного самоуправления, государственных органов и органов государственной власти Приморского края. Среди своих основных задач университет видит не только профессиональную подготовку специалистов, но и воспитание высокообразованных достойных членов общества", — поясняет Геннадий Лазарев.

В университете агентству сообщили, что заявка на участие в конкурсе министерства уже подана. В вузе считают, что у ВГУЭСа есть все шансы попасть в число "опорников" в 2019 году.

Сегодня тенденция развития системы высшего образования России определяет три категории вузов: ведущие (федеральные, национальные исследовательские, входящие в федеральную программу "5-100"), опорные и прочие. Первые две имеют приоритет во всем, что связано с подготовкой кадров и научными исследованиями.

Опорные вузы ориентированы на решение задач региональных экономик и на обеспечение местного рынка труда высококвалифицированными специалистами. Они призваны сдержать отток интеллектуального потенциала. Статус опорного вуза позволяет региональному университету получать дополнительную господдержку как имеющему ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.

Первыми победителями конкурса опорных вузов в 2016 году стали 11 университетов. В 2017 году экспертный совет при Минобрнауки России определил еще 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. На поддержку программ развития этих университетов направлено более 3 млрд рублей. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла, что к 2019 году опорные вузы должны появиться еще в 50 субъектах РФ.