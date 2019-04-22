Отключение отопления во Владивостоке - отсчет пошел

Батареи в квартирах горожан остынут, если теплая погода в городе продержится еще несколько дней

Батарея. Фото: ИА PrimaMedia

Отопительный сезон может завершиться во Владивостоке в апреле, если теплые дни продержатся еще хотя бы несколько дней. Минувшие сутки, 21 апреля, – стали первым днем, когда температура воздуха держалась на отметке не ниже + 8 градусов, чтобы батареи перестали греть, нужно, чтобы так же тепло в городе было еще 4 дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что график начала, и окончания отопительного периода напрямую зависит от погодных условий. Отключить систему отопления можно лишь в том случае, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов по Цельсию со знаком "+".

В пресс-службе администрации Владивостока также отметили, что окончательное решение об окончании отопительного сезона принимается на основании постановления, которого пока нет.

Тем не менее, скорее всего отопление в городе так быстро не отключат, так как синоптики прогнозируют уже завтра ухудшение погоды. Во Владивостоке днем ожидается дождь и небольшое похолодание.