Отключение отопления во Владивостоке - отсчет пошел

Батареи в квартирах горожан остынут, если теплая погода в городе продержится еще несколько дней
Общество 15:20
Батарея. Фото: ИА PrimaMedia

Отопительный сезон может завершиться во Владивостоке в апреле, если теплые дни продержатся еще хотя бы несколько дней. Минувшие сутки, 21 апреля, – стали первым днем, когда температура воздуха держалась на отметке не ниже + 8 градусов, чтобы батареи перестали греть, нужно, чтобы так же тепло в городе было еще 4 дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что график начала, и окончания отопительного периода напрямую зависит от погодных условий. Отключить систему отопления можно лишь в том случае, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов по Цельсию со знаком "+".

В пресс-службе администрации Владивостока также отметили, что окончательное решение об окончании отопительного сезона принимается на основании постановления, которого пока нет.

Тем не менее, скорее всего отопление в городе так быстро не отключат, так как синоптики прогнозируют уже завтра ухудшение погоды. Во Владивостоке днем ожидается дождь и небольшое похолодание.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Дождь испортит погоду во Владивостоке во вторник

Синоптики дали прогнозы, когда вернется тепло

отопительный сезон

ДГК обеспечила надежное энергоснабжение приморцев в новогодние праздники

10 января, 17:20

Министр подкинет в топку: порядок выделения дров жителям Приморья упростят

29 ноября 2018, 11:40
Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам открыта в «Билетур»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia