Энергетики Приморья проводят занятия по электробезопасности

Отдельный восторг у детей вызвала примерка средств защиты

Занятие в школе Анучино. Фото: пресс-служба ДРСК

Cпециалисты "Приморских электрических сетей" (филиала АО "ДРСК") провели 10 занятий по электробезопасности с начала 2019 года. Главной целью таких занятий является профилактика несчастных случаев среди детей и подростков на объектах энергетики, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Работа по предотвращению детского травматизма на электросетевых объектах продолжится в течение всего года. Сразу несколько мероприятий по электробезопасности энергетики провели накануне.

Главный инженер Анучинского РЭС Алексей Финдюров провел занятие по электробезопасности для учеников 1-4 классов средней школы № 1 с. Анучино. В мероприятии приняли участие 27 ребят. Школьники с большим вниманием слушали об опасности электричества, задавали вопросы и с интересом прошли тестирование по теме безопасного обращения с электричеством. Отдельный восторг вызвала примерка средств защиты под руководством специалиста филиала.

Занятие по электробезопасности в детском саду провел мастер Пластунского участка Антон Лысенко, который смог заинтересовать самых маленьких слушателей своим рассказом о знаках безопасности.



Экскурсия для студентов. Фото: пресс-служба ДРСК

Специалисты структурного подразделения "Приморские северные электрические сети" позвали к себе в гости студентов Кавалеровского многопрофильного колледжа. Ребята поучаствовали в тренировке Кавалеровского РЭС по освобождению пострадавшего от действия электрического тока, наблюдали за тем, как проводятся испытания оборудования. При поддержке коллег из Приморского предприятия магистральных электрических сетей студенты побывали на подстанции 220 кВ "К". Энергетики филиала "Приморские электрические сети" также наглядно продемонстрировали на щите ОДС, как распределяется электроэнергия по сетям ДРСК. В обучающем занятии приняли участие 17 студентов колледжа.



Экскурсия. Фото: пресс-служба ДРСК

Специалисты Владивостокского РЭС провели профилактические беседы с воспитателями нескольких детских садов Владивостока. Энергетики напомнили педагогам, насколько важно объяснять детям о мерах безопасности при обращении с электричеством в быту и на улице.



Беседы с воспитателями детских садов во Владивостоке. Фото: пресс-служба ДРСК

Также в январе и феврале занятия по электробезопасности были проведены в школах п. Кавалерово, с. Чугуевка и Лесозаводска.

Основная задача занятий по электробезопасности – объяснить детям, какую опасность таит в себе электричество, рассказать о том, как избежать электротравм, научить основным правилам безопасного поведения вблизи энергоустановок. Постоянная разъяснительная работа позволяет значительно снизить риски электротравматизма среди школьников.