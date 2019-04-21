Жесткое ДТП со скорой унесло три жизни - в соцсетях появилось видео аварии

В карету скорой помощи врезалась BMW X5 (ВИДЕО)

Авария со скорой. Фото: @yuris055, Twitter

Авария со скорой унесла три жизни в Крымском районе Краснодарского края. В карету скорой врезалась BMW X5. Погибли водители скорой помощи и иномарки, позже в больнице скончалась фельдшер.

Страшное ДТП произошло накануне. По данным очевидцев, скорая помощь двигалась с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками, спеша на вызов к больному. По встречной полосе с бешеной скоростью двигалась BMW X5, за рулем которой ехала девушка. По предварительной версии, девушка не справилась с управлением и влетела в карету "скорой".

От полученных травм предположительная виновница ДТП и водитель "скорой" скончались на месте. В больницу были госпитализированы врач, фельдшер и пассажирка легковушки. Позднее стало известно, что в больнице скончался фельдшер скорой помощи. Остальные находятся в тяжелом состоянии.

В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. Как видно на кадрах, оба автомобиля получили значительные повреждения.

Ольга Толмачева