Молодая семья из Артема получила выплату в 50 тысяч рублей

Сертификат на новую демографическую выплату могут получить семьи, где в этом году появился первый ребенок
Общество 18:17
Сертификат на новую демографическую выплату могут получить семьи, где в этом году появился первый ребенок. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Более 12 миллионов рублей направлено в апреле на выплату семьям, у которых в этом году родился первый ребенок. Из них 3,3 миллиона рублей – средства краевого бюджета на доплату мамам, которые родили малыша в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Сертификат на новую демографическую выплату могут получить семьи, где в этом году появился первый ребенок

Сертификат на новую демографическую выплату могут получить семьи, где в этом году появился первый ребенок. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Одной из первых приморских семей, подавших заявление на новую демографическую выплату, стали супруги Мария Новикова и Евгений Куркин из Артема. 21 января у них на свет появился сын Михаил.

По поручению Губернатора Олега Кожемяко заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края Наталья Лунь и глава Артемовского городского округа Александр Авдеев в торжественной обстановке вручили молодым родителям свидетельство на единовременную выплату.

Размер выплаты, которую получила семья, – почти 27,4 тысячи рублей. Однако, поскольку Марии в сентябре исполнится только 24 года, она получила краевую доплату в размере 22,6 тысячи рублей. Таким образом, "стоимость" государственной поддержки молодым родителям составила 50 тысяч рублей.

Сертификат на новую демографическую выплату могут получить семьи, где в этом году появился первый ребенок

Сертификат на новую демографическую выплату могут получить семьи, где в этом году появился первый ребенок. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края


По информации краевого департамента труда и социального развития, в апреле выплаты на первенцев получили более 300 семей. Почти 50% из них те, в которых мамам – от 18 до 25 лет, соответственно им полагается краевая доплата до 50 тысяч рублей.

Всего на новую демографическую выплату в этом году запланировано направить более 222 миллионов рублей: 215 миллионов из них – средства федерального бюджета, 7,4 миллиона рублей – средства краевого. Кроме того, из краевой казны финансируется доплата женщинам от 18 до 25 лет. На эти цели планируется затратить почти 76 миллионов рублей.

Сертификат на новую демографическую выплату могут получить семьи, где в этом году появился первый ребенок

Сертификат на новую демографическую выплату могут получить семьи, где в этом году появился первый ребенок. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Специалисты департамента напоминают: эта меры социальной поддержки назначаются семьям без учета уровня доходов.

Напомним, изменения в закон "О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края", касающиеся новых выплат, внесены в феврале этого года. Этот шаг продиктован поручениями Президента Российской Федерации и Губернатора края и направлен на улучшение демографической ситуации в регионе.

"Мы надеемся, что закрепленная законодательно дополнительная помощь государства может стать важным аргументом для молодых родителей при принятии важного решения о рождении малыша", – подчеркивает врио вице-губернатора Ирина Медведева.

По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Телефоны и адреса размещены на сайте краевого департамента труда и социального развития в разделе "Соцзащита".

Получить справочную информацию можно также в МФЦ по месту жительства.

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Новую демографическую выплату в апреле получат более 300 приморских семей с первенцами

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