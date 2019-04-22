В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид

Размер выплаты подняли на 40%
Экономика 18:25
Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид. Размер выплаты подняли на 40%.

Теперь максимальный размер компенсаций вкладчикам финансовых "лохотронов" составит 35 тысяч рублей. Ранее он равнялся 25 тысячам рублей. Об этом "Российской газете" сообщил управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

По его словам, 12 тысяч россиян, уже получивших максимальную компенсацию в размере 25 тысяч рублей, имеют право получить еще 10 тысяч рублей. Такое решение принял совет фонда, в который входят представители Банка России, Минэкономразвития, Минфина, Росфинмониторинга, Ассоциации частных инвесторов и ассоциации "Вкладчики России".

В реестре финансовых пирамид сейчас находится 531 компания. По словам Сафиулина, рассчитывать на выплаты из фонда могут вкладчики финансовых пирамид, обратившиеся в правоохранительные органы (таких около 50% из всех жертв финансовых пирамид).

При этом, как рассказал управляющий фонда по защите прав вкладчиков, всю потерянную сумму незадачливым инвесторам компенсировать никто не будет, иначе у россиян не будет стимула вырабатывать ответственное отношение к финансовым операциям. Также это процесс довольно длительный: с момента неудачливого вложения, потери денег и до момента получения компенсации могут пройти годы.

Герман Штакеншнейдер.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Названы авиакомпании, которые неохотно возвращают деньги пассажирам

Верните накопления НПФ или как мошенники отнимают деньги у пенсионеров с "помощью" СМИ

Удача под запретом: Минфин предлагает запретить моментальные лотереи онлайн

финансовый рынок компенсация вклады

Оздоровить рынок микрофинансовых услуг можно только ужесточив контроль – Р. Гольдштейн

5 апреля, 10:00

Рынок микрофинансовых услуг нужно регулировать еще строже – сенатор Ростислав Гольдштейн

6 марта, 18:00
Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам открыта в «Билетур»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia