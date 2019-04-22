Размер выплаты подняли на 40%

Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид. Размер выплаты подняли на 40%.

Теперь максимальный размер компенсаций вкладчикам финансовых "лохотронов" составит 35 тысяч рублей. Ранее он равнялся 25 тысячам рублей. Об этом "Российской газете" сообщил управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

По его словам, 12 тысяч россиян, уже получивших максимальную компенсацию в размере 25 тысяч рублей, имеют право получить еще 10 тысяч рублей. Такое решение принял совет фонда, в который входят представители Банка России, Минэкономразвития, Минфина, Росфинмониторинга, Ассоциации частных инвесторов и ассоциации "Вкладчики России".

В реестре финансовых пирамид сейчас находится 531 компания. По словам Сафиулина, рассчитывать на выплаты из фонда могут вкладчики финансовых пирамид, обратившиеся в правоохранительные органы (таких около 50% из всех жертв финансовых пирамид).

При этом, как рассказал управляющий фонда по защите прав вкладчиков, всю потерянную сумму незадачливым инвесторам компенсировать никто не будет, иначе у россиян не будет стимула вырабатывать ответственное отношение к финансовым операциям. Также это процесс довольно длительный: с момента неудачливого вложения, потери денег и до момента получения компенсации могут пройти годы.

Герман Штакеншнейдер.