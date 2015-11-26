Где купить оборудование для цифрового ТВ? Посмотри на интерактивной карте

Онлайн-сервис показывает, где находится ближайший от вашего дома специализированный магазин
Общество 19:07
Пульт. Фото: ИА UlanMedia

Жители Приморья могут воспользоваться онлайн-сервисом РТРС, чтобы найти ближайший магазин с оборудованием для перехода на цифровое ТВ. На карте представлены как крупные торговые сети, так и небольшие магазины, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"На карту занесены адреса и контактные данные уже более трех тысяч магазинов по всей России. В Приморье таких точек продаж более 150. Сервис помогает тем, кто хочет заменить телевизор, купить антенну или цифровую приставку DVB-T2 в дополнение к телевизору старого образца", – пояснили в департаменте информатизации и телекоммуникаций.

Для поиска необходимого магазина введите свой населенный пункт в поле "Пункты продаж" интерактивной карты в разделе "Где купить?" сайта смотрицифру.рф. После этого на карте появятся значки магазинных тележек. При нажатии на тележку высветится название магазина, его адрес и контактный телефон, а также информация о том, какие типы приемного оборудования доступны в продаже, например, "тв-приставки, антенны".

Точки продаж наносят на карту представители и владельцы магазинов с помощью функции "Предложить магазин".

Отметим, сегодня в России продается более 1700 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора – 6 790 рублей. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от тысячи рублей.

Напомним, сейчас в крае ведется большая информационная и организационная работа в преддверии этого дня: организована работа волонтеров, которые помогают пожилым людям подключить необходимое оборудование, разработаны новые меры социальной поддержки для определенных категорий жителей края. В частности, предусмотрена компенсация расходов за приобретение и установку спутникового оборудования и цифровых приставок в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

По вопросам перехода на цифровое ТВ работает краевая горячая линия: 8-800-550-21-46.

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