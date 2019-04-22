Закон об «ипотечных каникулах» одобрен в Совете Федерации – Ростислав Гольдштейн

Нововведение учитывает различные трудные жизненные ситуации граждан, считает сенатор

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Совет Федерации одобрил закон об "ипотечных каникулах". Он позволяет гражданам-заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, либо сократить свой ежемесячный платеж по кредиту, либо вовсе не платить за ипотеку сроком до полугода. Закон вступит в силу уже в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора по требованию заемщика не изменялись, предметом ипотеки является единственное жилое помещение, заемщик находится в трудной жизненной ситуации. Детально прописаны и пять критериев, что признано считать трудной ситуацией.

Так, на предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев. Кроме того, на льготу по выплатам может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% (рассчитывается за два месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом, для получения каникул размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода.

Ипотечные каникулы также смогут получить граждане, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на их иждивении (это несовершеннолетние или инвалиды I и II группы), но только если совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге стали превышать 40% от среднемесячного дохода.

Важным моментом является тот факт, что закон принят в соответствии с ранее озвученным поручением президента – дать возможность брать "ипотечные каникулы" не только тем, кто оформит кредит после введения поправок, но и тем, кто давно стал заемщиком.

— Данный закон внесен руководителями обеих палат российского парламента по поручению Президента России, которое было озвучено на Послании Федеральному Собранию в этом году. Важно, что закон будет распространен на уже действующие кредитные договоры, таким образом, возможность брать "ипотечные каникулы" появится не только у тех, кто оформит кредит после вступления закона в силу, но и тем, кто давно взял ипотеку. Это, безусловно, справедливое решение, которое подчеркивает равенство всех заемщиков в правах и возможностях. В целом, закон учитывает разнообразные трудные жизненные ситуации и не формально, а фактически может стать поддержкой для многих людей, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Максимальный размер кредита предлагается установить на уровне не более 15 млн рублей. Все новые ипотечные кредиты, которые будут заключаться после вступления в силу закона, должны будут на первой странице содержать уведомление о праве заемщика на каникулы в случае выполнения вышеописанных условий. Из кредитной истории граждан напротив информацию об ипотечных каникулах предлагается исключить, чтобы не портить кредитную историю.