Не бьются, не ломаются, не мнутся: пасхальные яйца от народных умельцев

Варианты подарков к Пасхе предложили россияне

Декорированные бисером яйца. Фото: Скриншот с сайта Авито

Сотни фотографий появляются на российских сайтах объявлений в преддверии праздников. Народные умельцы предлагают символы и предметы декора ручной работы. Цены за некоторые экземпляры сравнимы с зарплатой в небольшом городе. В преддверии Светлого Воскресения, как никогда велико предложение пасхальных яиц с особыми свойствами. Некоторые их них прочны, как камень или дерево, другие — мягкие, как шерсть.

Яйцо ювелирное, поражает красотой. Пока никто не смог превзойти великого Фаберже в мастерстве изготовления этого пасхального подарка. Однако ювелирные яйца, которые предлагают на сайте, конечно, имитация под стиль талантливого ювелира. Зачастую они представлен в виде шкатулок, которые имеют и практическое применение. За некоторые из них продавцы просят от 15 до 18 тысяч рублей. Авторы объявлений обращают внимание на эксклюзивность и уникальность изделия.



Пасхальный яйца. Имитация под Фаберже. Фото: Скриншот с сайта Авито



Пасхальный яйца. Имитация под Фаберже. Фото: Скриншот с сайта Авито



Пасхальный яйцо. Фото: Скриншот с сайта Авито

Яйца Фаберже в стразах гораздо дешевле: от 1, 4 до 1,7 тысячи рублей. Впрочем, фантазия мастеров — безгранична. Пример одного их небьющихся яиц представила целая компания, они фарфоровые. Стоимость изделия — 15 тысяч рублей, на тысячу дешевле – винтажные. Как заверяют в объявлении авторы:" Супер "Редкость в Супер Сохране!!! Декоративное винтажное яйцо на резной деревянной подставке "Музыкальный Дуэт" Китай, SATSUMA 50-е годы прошлого века. 100% — ручная роспись, позолота".



Винтажное. Фото: Скриншот с сайта Авито



Деревянное яйцо. Фото: Скриншот с сайта Авито

Работа неизвестного мастера, который изготовил деревянное яйцо в эпоху СССР, сегодня считается раритетом, но стоит по сравнению в остальными, копейки.

"Такой подарок нельзя купить в магазине. Это лёгкое пенопластовое яйцо, обвязанное крючком голубой однотонной шерстью и украшенное кружевом фриволите из оранжевого хлопка", — это объявление еще одной мастерицы.

Пасхальное яйцо из ниток. Фото: Скриншот с сайта Авито Пасхальное яйцо из ниток. Фото: Скриншот с сайта Авито 1 / 2

Необыкновенные яйца в технике модульного оригами, достаточно прочные, при падении сохраняют целостность, — говорится в другом. Да и стоимость небольшая — 350 рублей.

Пасхальные яйца в технике модульного оригами. Фото: Скриншот с сайта Авито Пасхальные яйца в технике модульного оригами. Фото: Скриншот с сайта Авито Пасхальные яйца в технике модульного оригами. Фото: Скриншот с сайта Авито 1 / 3

Как сувенир на Пасху предлагают в Зеленограде яйцо в технике сухого валяния по 400 рублей за штуку, такие пасхальные яйца выдержат любую дорогу, служить украшением могут в течение нескольких лет. Могут стать игрушкой для ребенка.



Пасхальное яйцо (техника-сухое валяние). Фото: Скриншот с сайта Авито



Пасхальное яйцо (техника-сухое валяние). Фото: Скриншот с сайта Авито



Пасхальное яйцо (техника-сухое валяние). Фото: Скриншот с сайта Авито

Еще один вид яиц к Пасхе "вывели" в Чехове (Московской области), их можно применять в душе, в Чистый четверг.

Пасхальный набор из мыла. Фото: Скриншот с сайта Авито Пасхальный набор из мыла. Фото: Скриншот с сайта Авито Пасхальный набор из мыла. Фото: Скриншот с сайта Авито 1 / 3

А те, что готовят в Екатеринбурге, вполне съедобны, "хоть и сверкают на солнце". Мастерица предлагает приобрести пряничные пасхальные наборы.

Пряничные наборы к Пасхе. Фото: Скриншот с сайта Авито Пряничные наборы к Пасхе. Фото: Скриншот с сайта Авито Пряничные наборы к Пасхе. Фото: Скриншот с сайта Авито 1 / 3

Самые вкусные и сладкие яйца придумали кондитеры из Ижевска.

Шоколадный набор к Пасхе. Фото: Скриншот с сайта Авито Шоколадный набор к Пасхе. Фото: Скриншот с сайта Авито 1 / 2

Напоследок, добавим национального колорита. Русские матрешки ручной работы в пасхальной тематике.

Матрешки в пасхальной тематике. Фото: Скриншот с сайта Авито Матрешки в пасхальной тематике. Фото: Скриншот с сайта Авито Матрешки в пасхальной тематике. Фото: Скриншот с сайта Авито 1 / 3

Вероника Преображенская