Лайфхак: как пена для бритья поможет бороться с запотеванием стекол в авто

Назван «дедовский» способ, который поможет не хуже, чем специальные средства
Общество 02:20

Некоторые водители часто сталкиваются с таким неудобством, как запотевание стекол в машине. Автоэксперты назвали простой "дедовский" метод, как с этим справиться.

В борьбе с запотеванием стекол поможет флакон пены для бритья или всего тюбик зубной пасты.

Сперва необходимо отмыть стекла в машине и вытереть их насухо, пишет АвтоВзгляд.

Затем наносим на стекла пену для бритья тонким слоем и ждем минуты две. Убираем начисто чистой тканью. Средства могут использоваться бюджетные и даже просроченные.

Кстати, начинать лучше с боковых стекол. Для очистки одного дверного стекла потребуется примерно чайная ложка зубной пасты или "кулачок" пены. Обрабатывать рекомендуется по одному стеклу, не давая составу засохнуть.

Автоэксперты уверяют, что две недели после этих манипуляций машина будет радовать хорошей обзорностью.

Карина Красилова

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