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Праздник под угрозой срыва: «Росконтроль» не рекомендует половину пасхальных продуктов

Хуже всего дела обстоят с творогом
Общество 06:40

Сотрудники "Росконтроля" проверили продукты, которые пользуются особой популярностью в преддверии Пасхи. Исследовали торговые марки, производящие творог, муку и яйца.

Говоря о яйцах, "Росконтроль" проверил такие бренды, как: "Окское", "Волжанин", "Лето", "Золото Сеймы", "Роскар-экстра", "Лента". Товар изучали на безопасность, соответствие заявленной категории, содержание полезных веществ и состояние скорлупы яиц. Из шести представленных торговых марок только три "Росконтроль" одобрил. Рекомендуют к покупке — "Окское", "Волжанин", "Лето". У этих марок нужное количество омега-3 жирных кислот и фосфолипидов и все они признаны безопасными.

К остальным брендам у экспертов были претензии.

Еще один главный ингредиент пасхального кулича прошел проверку. Это — мука. Исследовались марки: "Сокольническая", "Мелькомбинат", MAKFA, "Рязаночка", "Настюша".

Эксперты смотрели на крупность помола, наличие посторонних примесей и улучшителей, зараженность грызунами и прочее.

К покупке по результатам исследования рекомендуют только марки "Мелькомбинат", MAKFA и "Рязаночка".

Под "прицел" попал также творог. Изучались по 45 параметрам марки 9% творога: "Брест-Литовск", "Останкинское", "Милава", "Домик в деревне", "Простоквашино", "Дмитровский молочный завод", "Коровка из Кореновки", "Искренне Ваш".

Из восьми брендов только один прошел проверку на пять баллов. Это торговая марка "Брест-Литовск".

Опасными для потребителей оказались марки – "Милава", "Останкинское", "Искренне Ваш" и "Дмитровский молочный завод". В них специалисты обнаружили слишком высокое содержание плесени и дрожжей.

Напомним, "Росконтроль" не раз подвергался критике за необъективность исследований.

Карина Красилова

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