И не думайте платить - депутаты выступили против налога на теплицы

Парламентарии потребовали от налоговиков проверки информации о случаях предъявления подобных претензий

Информацию о случаях требования уплаты имущественного налога за дачные теплицы, ранее опубликованную отдельными СМИ, потребовали проверить в Госдуме.

По мнению депутатов, подобные требования "противоречат действующему законодательству и нарушают права и законные интересы граждан".

"Считаем принципиально важным защиту интересов и прав дачников и садоводов. В России 50–60 млн граждан, это 25 млн семей, которые в той или иной форме занимаются дачным хозяйством. Необходимо дать разъяснения людям и остановить распространение очевидно недостоверной информации о якобы введенных налогах на теплицы", — заявила зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая.

По словам Яровой, политика государства, реализуемая сегодня, направлена исключительно на поддержку и содействие людям в ведении дачного хозяйства.

Егор Тараруев