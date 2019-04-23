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Поехали: 500 дополнительных составов пустит в майские праздники РЖД

В мае поездом отравятся в путешествия более 2,5 млн пассажиров
Общество 08:25
Поезд. Фото: ИА PrimaMedia

ОАО "РЖД" планирует увеличить количество поездов дальнего следования в майские праздники. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в нынешнем году количество составов увеличат на 22%, это более 500 поездов.
Как сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД", всего в дни майских праздников регулярные и дополнительные поезда совершат в общей сложности свыше 8,8 тыс. рейсов.

Дополнительные 500 поездов дальнего следования будут введены для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос пассажиров на перевозку в майские праздники.


По предварительным подсчетам, отправится в путешествие поездом (с 26 апреля по 12 мая) поездами дальнего планируют свыше 2,5 млн пассажиров, что на 44% превышает аналогичный показатель прошлого года. Пиковые даты выезда на праздники ожидаются 26, 30 апреля и 8 мая, в обратном направлении — 5 и 12 мая.
"Дополнительные поезда в майские праздники совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ижевск, Челябинск, Уфу, Белгород, Архангельск, Саранск, а также в курортные города черноморского побережья и Северного Кавказа. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Курск, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Кострому и другие города. Кроме того, назначены дополнительные поезда, курсирующие в международном сообщении: Москва – Таллинн, Москва – Хельсинки", — рассказали в РЖД.
В ОАО "РЖД" уверяют, что если пассажиров будет больше, то в это м случае компания готова увеличить количество дополнительных поездов либо дополнительных вагонов в уже назначенных составах.
Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД".

Вероника Преображенская

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