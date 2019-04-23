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Названы 4 требования ДПС-ника, которые водитель может не выполнять

Эксперты рассказали, как не попасться на удочку гаишников
В России 10:20
ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Любой водитель сталкивался с тем, что его на дороге останавливали сотрудники ГИБДД. Далеко не каждый автомобилист разбирается в тонкостях законодательства и гаишники нередко пользуются этим, выдвигая порой незаконные требования, которые водитель может и не выполнять, если разобраться в тонкостях законодательства.

Большинство действий сотрудника ДПС регулируются законодательством, и поэтому водителю будет не лишним ознакомиться с тем, что он должен выполнять, если потребует гаишник, а от чего может отказаться. Как советую эксперты, сначала необходимо разобраться, когда вас могут остановить, ведь для такого действия со стороны инспектора нужны определенные причины.

Например, это могут быть нарушение водителем ПДД (правил дорожного движения) или подозрение на то, что автомобиль находится в угоне. Кроме этого, основанием может быть очередной рейд по соблюдение трезвого состояния водителя, наличие детского кресла при перевозке детей и т.д.
По словам экспертов, во всех перечисленных случаях инспектор подходит к автомобилю нарушителя, и тут можно говорить о том, что требовать в этой ситуации он не может по закону.

Требование 1. Выйти из автомобиля

Ни один сотрудник ГИБДД не может потребовать от водителя покинуть машину, потому что у них нет на это никаких оснований. Единственные случаи, по которым владельцу придется покинуть машину, — это ее осмотр или задержание в соответствии со статьей 180 административного регламента.

Требование 2. Остановить процесс съемки

Согласно Конституции Российской Федерации, гражданин может осуществлять фото— и видеосъемку совершенно безнаказанно.

Требование 3. Показать паспорт

Единственный пакет документов, который обязан предъявит водитель инспектору – это водительское удостоверение и бумаги, относящиеся к пользованию данным автомобилем.

Требование 4. Открыть багажник

Многие инспекторы заставляют автолюбителей показать, что находится у них в багажнике, хотя не имеют на это абсолютно никакого права. Опытный и умный водитель в свою очередь, может попросить о двух понятых или снять процесс проверки багажника на видеокамеру.

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