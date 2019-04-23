«Машина времени» во Владивостокском цирке: древние, доисторические и драйвовые (ФОТО)

Легендарная рок-группа "Машина времени" дала большой концерт во Владивостокском цирке накануне, 22 апреля. Он стал четвертым в рамках гастрольного тура, посвященного 50-летию группы, сообщает ИА PrimaMedia.

Костяк сегодняшней "Машины" составляют Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов, играющие вместе уже несколько десятков лет. В качестве сессионных музыкантов в гастрольный тур пустились гитарист Игорь Хомич, трубач Александр Дитковский, клавишник Александр Левочкин и перкуссионист Сергей Остроумов – все они тоже давно сотрудничают с "Машиной времени". Звук и визуальное оформление концерта были близки к идеальным. Благодаря синхронной трансляции с мобильных видеокамер зрители могли видеть на большом экране не только лица музыкантов крупным планом – но и самих себя, когда камеры "плыли" по зрительным рядам.

Поклонники не подвели – и раскупили почти все билеты в двухтысячном зале цирка. Среди зрителей преобладали семейные пары 40+, но были замечены и танцующие девушки – верный признак того, что музыканты еще не перекочевали в категорию музейных ценностей. Послушать "Машину времени" пришли исполняющий обязанности вице-губернатора Приморья Антон Волошко, ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева, популярный лектор-филолог Максим Жук, театральный художник Александр Арсененко и многие другие представители городской интеллигенции. Половина зрителей не сговариваясь нарядились в джинсу – по моде 80-х, когда "Машина времени" была на пике популярности. Преданные поклонники вспоминали, как в те годы на концерте "машинистов" на стадионе "Динамо" толпа снесла ворота, а в другой приезд Андрею Макаревичу пришлось полчаса вести задушевную беседу с залом при свечах – дело происходило в середине 90-х, и в филармонии внезапно погас свет.

Нынешний же концерт шел бодро и выверенно – лирические баллады сменяли драйвовые хиты, которые сам Андрей Макаревич называл "доисторическими" и "древними" — были среди них песни начала 70-х и 80-х, но были и относительно недавние – например, "Капитан" 2014 года, с которого начался концерт. Лидер "Машины" почти не делал разговорных пауз в двухчасовом концерте – только после первой песни предложил: "Ну давайте, поздравляйте нас с днем рождения…" Публика тут же включилась – и далее дружно аплодировала после каждого номера. В финале Макаревич задал зрителям загадку:

— А сейчас вам нужно собрать все силы – моральные и физические и спеть народную приморскую песню, которая приносит счастье и удачу всем, кто ее исполняет вместе с нами. Ну, какая это песня?

Разумеется, это был "Поворот", сопровождаемый видеоклипом в духе караоке – для тех, кто вдруг все-таки не знает слов. Но слова знали все – и зал пел, притопывая и прихлопывая, а затем еще дважды вызвал группу на бис – и Макаревич спел "Мир прогнется под нас" и "Свечу".

23.04.2019