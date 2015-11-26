«Держи за платежи!»: Добросовестные абоненты получили денежные призы от Примтеплоэнерго

Подведены итоги розыгрыша денежных призов акции «Держи за платежи!» на сумму 300 тысяч рублей

Акция "Держи за платежи!" выявила самых добросовестных абонентов "Примтеплоэнерго". Фото: https://pixabay.com

Принять участие в акции "Держи за платежи!" смогли абоненты, не имеющие задолженность перед КГУП "Примтеплоэнерго" на 15 апреля 2019 года, сообщает ИА PrimaMedia. Выбрать победителей, получивших денежные призы в размере от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, было доверено беспристрастному компьютеру. Выигрыши уже зачислены на лицевой счет 160 счастливчиков.

Как рассказала агентству начальник управления сбыта КГУП "Примтеплоэнерго" Инна Псёл, акция "Держи за платежи!" стартовала 29 февраля 2019 года. Принять участие в ней могли абоненты, вовремя оплачивающие услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения и не имеющие ни малейшей задолженности на лицевом счете. Разумеется, сотрудники Примтеплоэнерго, пользующиеся услугами предприятия, во избежание кривотолков в акции не участвовали.

— Мы и раньше поощряли добросовестных плательщиков, но по-другому: мы разыгрывали среди потребителей, не имеющих долгов, сертификаты на бесплатное отопление. Акция "Держи за платежи!" стала еще одним форматом такой работы, — сообщила Инна Псёл. — Проведение данной акции было дополнительным стимулом абонентов, решивших распрощаться с долгами перед нашим предприятием. Успев оплатить счета до 15 апреля 2019 года, они автоматически становились участниками розыгрыша денежных призов.

Как отметила собеседница агентства, результаты превзошли ожидания. День за днем количество участников акции увеличивалось, а общая дебиторская задолженность абонентов перед Примтеплоэнерго уменьшалась. В итоге с малоприятным статусом "должник" расстались 24 тысячи человек, оплатившие свыше 140 млн рублей. Всего в розыгрыше призов приняли участие 119 751 абонент из 256 032 (46% от общего числа).

— Наибольшую активность показали абоненты Михайловского, Находкинского и Арсеньевского филиалов Примтеплоэнерго. Наименее активными оказались потребители Лесозаводского филиала. Надеемся, в будущем они наверстают упущенное, — сказала Инна Псёл. — Денежный приз будет отражен в счет-квитанции на оплату услуг за апрель 2019 года в графе "Держи за платежи!". При возникновении вопросов, все абоненты всегда могут позвонить на телефон горячей линии предприятия или обратиться в абонентские пункты.

Победа в акции стала приятным сюрпризом для добросовестных абонентов.

— Я вообще ничего не знала об акции, просто платила вовремя и всё, — призналась жительница села Камень-Рыболов (Ханкайский район) Любовь Козырева, которой достался выигрыш в 3 тысячи рублей. – Живу здесь уже 14 лет, и все 14 лет долгов по оплате тепла и горячей воды не имею. И вы знаете, не иметь долгов вовсе не сложно. Надо жить по принципу: "Заплатил и живи спокойно".

Судя по всему, такого же принципа придерживается жительница поселка Новонежино (Шкотовский район) Валентина Долгова.

— Об акции узнала по объявлениям. Но меня уговаривать платить в срок, в принципе, не надо было. Никогда не имела задолженностей, всегда платила вовремя. Нас так воспитывали еще в советское время. За квартиру и коммунальные услуги плати в первую очередь. Я уже пенсионерка со стажем, платить вовремя вошло в привычку, — сказала Валентина Николаевна. – Конечно, очень рада тому, что выиграла 1 тысячу рублей. В хозяйстве каждая копейка важна. Тем более что все время нужно какие-то лекарства покупать.

Никаких проблем с оплатой за тепло и горячую воду никогда не было у другого победителя акции "Держи за платежи!" — жителя села Ляличи (Михайловский район) Юрия Попельницкого.

— Если работаешь, то деньги есть. А если есть деньги, то платишь за коммунальные услуги, — говорит Юрий Владимирович. – Конечно, ситуации у людей бывают разные. Но лично я платил всегда, что бы ни случилось. А как иначе? Ведь давать тепло и горячую воду людям – тоже труд, а любой труд должен оплачиваться.

В компании подчеркивают, долги потребителей за оказанные услуги тепло и водоснабжения – большая проблема, мешающая работе предприятия. Поэтому Примтеплоэнерго вынуждено применять жесткие меры к злостным должникам вплоть до ареста недвижимости.

— В настоящее время сумма дебиторской задолженности составляет 3,6 млрд рублей, из которых 2,59 млрд рублей задолжало предприятию население. Средства необходимы на закупку топлива и оборудования, ремонт котельных и теплотрасс, заработную плату сотрудникам. Поэтому обращаюсь ко всем абонентам с просьбой своевременно оплачивать услуги Примтеплоэнерго, не доводя ситуацию до суда, — обращается к абонентам Инна Псёл.

По ее словам, большинство задолжавших абонентов после применения карательных санкций почти сразу оплачивают коммунальные услуги в полном объеме. Так, за первый квартал 2019 года с должников по исполнительным документам было получено 120 млн рублей. На самом деле не так уж много, если учесть, что в апреле 2019 года задолженность абонентов Примтеплоэнерго по всем категориям составляет 3,6 млрд рублей.

Вот почему в Примтеплоэнерго уделяют такое внимание работе с абонентами. Так, уже летом стартует еще одна акция — "Скидка за аванс". Благодаря ей, как и в прошлом году, у приморцев появится шанс снизить свой платеж за услуги тепловиков на 10%. Скидку можно получить при внесении предоплаты (в размере 10% от размера "переплаты" за услуги предприятия). Сумма скидки будет отражена в квитанции отдельной строкой.

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