Олег Кожемяко раскритиковал ситуацию в Приморье на отчёте перед депутатами
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МинДаль добавил Приморскому краю миллиарды на строительство жилья и дорог

Депутаты утвердили корректировку бюджета на 5,276 млрд рублей
Политика 13:06
Вера Щербина. Фото: ИА PrimaMedia

Депутаты Законодательного собрания Приморского края в трех чтениях внесли корректировки с региональный бюджет и учли федеральные средства, поступившие на строительство жилья в Большом Камне и дороги Владиовсток-Находка, сообщает ИА PrimaMedia.

Корректировка поступила депутатам снова незадолго до заседания и рассматривать ее парламентариям пришлось в сжатые сроки. Также это было и в феврале, когда был принят фактически новый бюджет текущего года.

Как сообщила на заседании первый вице-губернатор Вера Щербина, срочность принятия изменений вызвана тем, что Минвостокразвития выделил Приморскому краю дополнительные средства на комплексное развитие. Эти средства уже были учтены в предыдущей корректировке и теперь "живые деньги" необходимо распределить между отраслевыми департаментами, чтобы те смогли приступить к выполнению своих обязательств.

"720 млн рублей — на возмещение части затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, что очень актуально. 4,532 млрд рублей — на реализацию плана социального развития центров экономического роста. 23 млн рублей — строительство сооружений инженерной защиты от наводнений в селе Новомихайловка Чугуевского района. Расходную часть мы в целом увеличиваем на 3,3 млрд рублей.

В связи с тем, что поступили федеральные деньги, мы предлагаем увеличить расходную часть еще на 644 млн рублей за счет средств краевого бюджета. Предлагается увеличить дорожный фонд Приморского края на 10,4 млн рублей, увеличить ассигнования на ТОР Надеждинская на 50 млн рублей, на ТОР Михайловский на 408 млн рублей. Лесное хозяйство получит 124,4 млн рублей и на повышение безопасности дорожного движения Приморского края — 50 млн рублей — на приобретение и установку на дорогах края 18 дополнительных комплексов видеофиксации", — зачитала корректировку первый вице-губернатор Вера Щербина.

Она подчеркнула, что сумма доходов и расходов не сходится только потому, что львиная часть средств, которые еще поступят региону, были предусмотрены еще в февральской корректировке.

Стоит отметить, что согласно документам корректировки, 4,532 млрд рублей — на реализацию плана социального развития центров экономического роста будут направлены на строительство жилья и дорог. Так, на строительство дорог и жилых домов в Большом Камне запланировано выделить 1,3 млрд рублей в 2019 году и 1,2 млрд рублей в 2020 году. Увеличены бюджетные ассигнования на ремонт дороги Владивосток-Находка — 600 млн рублей на 2019 год и 400 млн рублей на 2020 год.

Также дополнительно 5 млн рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации строительства ливневой канализации в Большом Камне.

Таким образом с учетом предложенных изменений основные параметры бюджета на 2019 год составят по доходам — 120,1 млрд рублей, по расходам — 133,2 млрд рублей, дефицит бюджета сократится с 15 до 13,1 млрд рублей. Депутат большинством голосов приняли корректировку в трех чтениях.

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