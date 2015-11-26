Порт «Терминал Астафьева» вручил жителям Находки ключи от новых квартир

Программа «Терминал Астафьева» по переселению – один из масштабных социальных проектов среди всех стивидоров Находки

Новая квартира. Фото: ИА PrimaMedia

"Терминал Астафьева" активно реализует второй этап собственной социальной программы переселения граждан из аварийного жилья в Находке. После успешной первой очереди проекта с бараком, который полностью был расселен в 2018 году, компания продолжила улучшать жилищные условия находкинцев. Ключи от новых квартир получили еще десяток семей, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

У жителей барака по ул. Астафьева, 5 из коммунальных услуг – отопление и водоснабжение. Уборная во дворе, ванна – в тазике, ведерки с использованной водой выносят на улицу. В узком коридоре между комнат и прихожая, и кухня, и умывальник. Точно такой же соседний дом №3 уже полностью расселен, все его жители нашли себе современное комфортное жилье.

Чистая и ухоженная – так можно охарактеризовать коммуналку Татьяны Кузьминой. Даже съезжая, женщина все прибрала. Все квитанции в порядке — долгов нет. Татьяна Викторовна еще думает, что здесь кто-то будет жить. До последнего не верит в чудо, что барак когда-нибудь снесут. В двух малюсеньких комнатках воспитала двоих детей. Как признается женщина, им повезло больше и жилищные условия у них нормальные. Сын – военный, дочь – при муже. Эмоции сдерживает, но признается, что воспоминания остаются самые страшные. А здесь она прожила более 40 лет.

Старый дом. Фото: ИА PrimaMedia Старый дом. Фото: ИА PrimaMedia Татьяна Кузьмина. Фото: ИА PrimaMedia Старый дом. Фото: ИА PrimaMedia Старый дом. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

— Я здесь не жила, а проживала. Условия ужасные, на нас никто не обращал внимания. А сейчас, можно сказать, повезло. Так везет один раз в жизни. "Терминал Астафьева" помог нам. Я не верила до последнего, и только когда терминал начал собирать документы, я поверила в чудо. Квартиру выбрала за пару месяцев. Купили двухкомнатную квартиру в спальном районе — я очень хотела пожить в тишине. Внуков теперь буду брать, — призналась Татьяна Кузьмина.

Татьяна Кузьмина. Фото: ИА PrimaMedia Подготовка документов. Фото: ИА PrimaMedia Подготовка документов. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Новоселье Татьяна Викторовна планирует отметить через несколько месяцев – приводит квартиру в порядок. Пока хочет пожить у детей.

В новой квартире Сергея Масибуты кипит ремонт. Воспоминания о старой жизни в бараке мужчина хочет поскорее забыть. Свое жилье он выбрал в том же микрорайоне Мыс Астафьева, денег хватило и на ремонт, и на новую мебель с бытовой техникой. Две комнаты в бараке площадью 27 кв. метров с удовольствием променял на благоустроенную однушку в 33 квадрата. Мужчина признается, что больше всех ждет переезд его внук, который любит постоянно бывать у дедушки. Для него и весь передел: из кухни Сергей делает комнату внуку, а кухню выносит в гостиную по типу студии.

Новая квартира. Фото: ИА PrimaMedia Новая квартира. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

"Очень ждали этого момента. Мне надеяться больше было не на кого. Своих денег переехать нет, спасибо "Терминалу Астафьева", что помогли. Делаем ремонт и уже скоро переедем", — говорит Сергей.



Сергея Масибута. Фото: ИА PrimaMedia

Из собственников комнат в бараках пока переехали девять семей. 10 подыскивают жилье, остальные жители в порядке очереди собирают документы. По плану — расселить второй барак порт планирует до конца 2019 года, направив на эти цели более 50 млн рублей. Программа "Терминала Астафьева" по переселению – без преувеличения самый масштабный социальный проект среди всех стивидоров Находки. Жители считают, что он может принципиально изменить ситуацию на территории микрорайона. Так, жильцы соседних с бараками панельных домов 1983 года постройки уже заявляют, что и сами хотели бы стать участниками программы по расселению. Их дома строились в промышленной зоне рядом с Находкинской жестянобаночной фабрикой.