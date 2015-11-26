Порт «Терминал Астафьева» вручил жителям Находки ключи от новых квартир

Программа «Терминал Астафьева» по переселению – один из масштабных социальных проектов среди всех стивидоров Находки
Общество 14:18
Новая квартира. Фото: ИА PrimaMedia

"Терминал Астафьева" активно реализует второй этап собственной социальной программы переселения граждан из аварийного жилья в Находке. После успешной первой очереди проекта с бараком, который полностью был расселен в 2018 году, компания продолжила улучшать жилищные условия находкинцев. Ключи от новых квартир получили еще десяток семей, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

У жителей барака по ул. Астафьева, 5 из коммунальных услуг – отопление и водоснабжение. Уборная во дворе, ванна – в тазике, ведерки с использованной водой выносят на улицу. В узком коридоре между комнат и прихожая, и кухня, и умывальник. Точно такой же соседний дом №3 уже полностью расселен, все его жители нашли себе современное комфортное жилье.

Чистая и ухоженная – так можно охарактеризовать коммуналку Татьяны Кузьминой. Даже съезжая, женщина все прибрала. Все квитанции в порядке — долгов нет. Татьяна Викторовна еще думает, что здесь кто-то будет жить. До последнего не верит в чудо, что барак когда-нибудь снесут. В двух малюсеньких комнатках воспитала двоих детей. Как признается женщина, им повезло больше и жилищные условия у них нормальные. Сын – военный, дочь – при муже. Эмоции сдерживает, но признается, что воспоминания остаются самые страшные. А здесь она прожила более 40 лет.

1 / 5

— Я здесь не жила, а проживала. Условия ужасные, на нас никто не обращал внимания. А сейчас, можно сказать, повезло. Так везет один раз в жизни. "Терминал Астафьева" помог нам. Я не верила до последнего, и только когда терминал начал собирать документы, я поверила в чудо. Квартиру выбрала за пару месяцев. Купили двухкомнатную квартиру в спальном районе — я очень хотела пожить в тишине. Внуков теперь буду брать, — призналась Татьяна Кузьмина.

1 / 3

Новоселье Татьяна Викторовна планирует отметить через несколько месяцев – приводит квартиру в порядок. Пока хочет пожить у детей.

В новой квартире Сергея Масибуты кипит ремонт. Воспоминания о старой жизни в бараке мужчина хочет поскорее забыть. Свое жилье он выбрал в том же микрорайоне Мыс Астафьева, денег хватило и на ремонт, и на новую мебель с бытовой техникой. Две комнаты в бараке площадью 27 кв. метров с удовольствием променял на благоустроенную однушку в 33 квадрата. Мужчина признается, что больше всех ждет переезд его внук, который любит постоянно бывать у дедушки. Для него и весь передел: из кухни Сергей делает комнату внуку, а кухню выносит в гостиную по типу студии.

1 / 2

"Очень ждали этого момента. Мне надеяться больше было не на кого. Своих денег переехать нет, спасибо "Терминалу Астафьева", что помогли. Делаем ремонт и уже скоро переедем", — говорит Сергей.

Сергея Масибута

Сергея Масибута. Фото: ИА PrimaMedia

Из собственников комнат в бараках пока переехали девять семей. 10 подыскивают жилье, остальные жители в порядке очереди собирают документы. По плану — расселить второй барак порт планирует до конца 2019 года, направив на эти цели более 50 млн рублей. Программа "Терминала Астафьева" по переселению – без преувеличения самый масштабный социальный проект среди всех стивидоров Находки. Жители считают, что он может принципиально изменить ситуацию на территории микрорайона. Так, жильцы соседних с бараками панельных домов 1983 года постройки уже заявляют, что и сами хотели бы стать участниками программы по расселению. Их дома строились в промышленной зоне рядом с Находкинской жестянобаночной фабрикой.

коммерческий директор ООО "Терминал Астафьева" Дмитрий Друян

коммерческий директор ООО "Терминал Астафьева" Дмитрий Друян. Фото: ИА PrimaMedia

переселение граждан из аварийного, ветхого и сносимого жилья Терминал Астафьева

Р. Гольдштейн: Регионы получат финансовую поддержку на переселение из аварийного жилья

27 марта, 10:50

Реализацию уникальных социальных программ в Находке продолжает «Терминал Астафьева»

21 марта, 14:40
Порт «Терминал Астафьева» вручил жителям Находки ключи от новых квартир
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia