Автоэксперты назвали новую уловку ДПС, лишающую водителя прав

От такой схемы не застрахован никто, даже опытные водители

Сотрудник ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудники ДПС нашли новый способ лишения водительских прав. Его начали применять не так давно.

Эксперты рассказали о ситуации, когда водитель не замечает, что его регистрационный номер автомобиля в передней части по неизвестным ему причинам закрыт каким-нибудь материалом. Когда автомобилиста останавливает наряд ДПС и инспектор, осмотрев вашу машину, интересуется, почему закрыт номер, даже самый опытный водитель не сможет дать быстрого и четкого ответа.

Гаишник предлагает автомобилистку, который пребывает в недоумении, выйти из машины и самому убедится в том, что его не обманывают.

Поскольку водителю неизвестны причины, по которым возникла такая ситуация, то внятного объяснения происшедшему дать, конечно же, он не в состоянии.

По словам экспертов, инспектор ГИБДД в этом случае может сказать, что вы попадаете под действие статьи 12.2 КоАП РФ. За это полагается штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев. Что примечательно, на законных основаниях вы не сможете возразить ДПС-нику ведь номер авто действительно закрыт. Тут уже придется договариваться с представителем ГИБДД, либо три месяца обходиться без машины.