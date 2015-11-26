Семья молодых врачей из Забайкалья пополнила ряды Находкинской больницы

В качестве финансовой поддержки им полагаются социальные льготы
Общество 14:12
Чингис и Оюна Дандаровы. Фото: Юлия Щетинюк, Находкинская горбольница

Сразу шесть молодых врачей – выпускников медицинских вузов Дальнего Востока в прошлом году пополнили ряды Находкинской городской больницы. Среди них – Чингис и Оюна Дандаровы. Молодые люди родом из Забайкальского края, а вот семья сложилась уже в Находке, куда каждый пришел своим путем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Чингис Дандаров учился на бюджетной основе в Амурской государственной медицинской академии, после окончил ординатуру по специальности "анестезиология-реаниматология", которую оплатила Находкинская городская больница. Сегодня он работает в родильном доме – структурном подразделении медучреждения. Зона ответственности молодого врача – жизнь и состояние женщин во время операции кесарево сечение.

"Моя специальность – не из легких, на операцию могут вызвать в любой момент. Чтобы разбираться в современных методиках анестезиологи и реанимации, необходимо постоянно учиться", – говорит Чингис Дандаров.

Сейчас молодой доктор ставит перед собой задачу – набраться опыта и адаптироваться в коллективе.

В отличие от супруга, который приехал в Находку по договору целевого обучения, Оюна после ординатуры в Читинской государственной медицинской академии нашла место работы в стационаре городской больницы через электронные сервисы. С первых же дней смогла найти контакт с коллегами – от высшего до младшего медицинского персонала. Она – один из самых молодых терапевтов в стационаре и при этом – один из самых любимых врачей у пациентов, особенно возрастных.

"В нашем отделении общей терапии №2 в основном лечатся люди в возрасте. Важно не только правильно поставить диагноз, проконсультировать, а иногда и просто поговорить с пациентами по душам", – говорит Оюна Дандарова.

Она признается, что коллектив в отделении хороший, но на отделение всего два врача.

"Поэтому я начала с четкого ежедневного планирования рабочего времени. Владение современными информационными технологиями помогло значительно сократить бумажную работу", – поделилась доктор.

В коллективе молодой специалист пользуется уважением. "Оюна Гомбоевна – грамотный врач, добросовестный и инициативный работник. Видно, что человек с потенциалом, относится к профессии с душой. На мой взгляд, в будущем она сможет стать сильным руководителем", – считает заведующий стационаром Находкинской городской больницы Дмитрий Потешкин.

В качестве финансовой поддержки Дандаровым полагаются новые социальные льготы, инициированные губернатором края Олегом Кожемяко. Так, они могут рассчитывать на возмещение аренды съемного жилья в размере до 20 тысяч рублей. Помимо этого, как вчерашним выпускникам медицинского вуза, в рамках краевой госпрограммы "развитие здравоохранения Приморского края" каждому положена ежемесячная доплата из регионального бюджета в 10 тысяч рублей и компенсация за услуги ЖКХ.

Напомним, вопрос привлечения молодых кадров в отрасль здравоохранения – один из приоритетных в работе администрации Приморского края.

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