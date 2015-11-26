Резидентами ТОР в Приморье стали 80 компаний

Объем инвестиций по соглашениям составляет 984,3 млрд рублей
Общество 14:40
Инвестор. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Общий объем инвестиций по соглашениям с резидентами территорий опережающего развития составляет почти триллион рублей. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания во вторник, 23 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Сейчас на территории края функционируют четыре территории опережающего развития: "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический".

"Приморский край финансирует создание инфраструктуры на каждом из них до 2020 года. На сегодняшний день обязательства выполнены на 66,36%. В целом завершено создание только инфраструктуры ТОР “Надеждинская”. Резидентам предоставляются услуги водоснабжения и водоотведения, к площадке построена дорога", – отметил Олег Кожемяко.

В целом, незаконченным остается строительство двух дорог из пяти во всех ТОР. Крайне медленно ведется создание объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

"Я поручил до конца года завершить строительство и ремонт объектов транспортной инфраструктуры. Что касается подрядчиков, нарушивших сроки, они будут внесены в список недобросовестных", – заявил он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в целом налоговые и административные преференции инвесторам, в том числе строительство инфраструктуры к площадкам, показало свою эффективность.

"На сегодняшний день заключены соглашения об осуществлении деятельности с 80 компаниями. Объем инвестиций по соглашениям составляет 984,3 млрд рублей, из которых уже инвестировано 54,3 млрд. Планируется создание более 27 тысяч рабочих мест, 4 тысячи уже создано", – подчеркнул глава региона.

Отметим, по данным краевого управления УФНС России, поступления в консолидированный бюджет Приморского края от создания ТОР по итогам трех кварталов 2018 года составили 1,2 млрд рублей. Общий прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет в сравнении с 2017 годом – 43%.

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