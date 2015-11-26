Влиться в «Уберизацию»

В текущем году ожидаются IPO компаний с мировыми именами, почему это интересно?

Фондовый рынок. Фото: https://pixabay.com

Сочетание букв IPO уже прочно вошло в лексикон тех, кто на постоянной основе следит за событиями на мировых фондовых биржах. Однако для читателей, не интересующихся инвестициями и финансами, ажиотаж вокруг IPO непонятен. Что же стоит за этой аббревиатурой?

IPO – Initial Public Offering, первичное публичное размещение – процесс публичного размещения акций акционерного общества. Иными словами, компания выходит на открытый рынок, а ее "части" — акции – становятся доступны неограниченному кругу инвесторов.

Почему компании делают это? На практике это означает, что компания готова к новому этапу развития и она привлекает для этого инвестиции. Размещение – процесс сложный и требующий соблюдения процедур, поэтому так просто на биржу не попасть, соответственно, когда какая-то компания выходит на топовые биржи, в особенности, американские – это определенный показатель успешности (но абсолютизировать его не стоит).

Многие компании с мировыми именами уже давно прошли через IPO и десятилетиями торгуются на фондовом рынке. Взять хотя бы всем известную Coca-Cola: ее акции стали доступны на рынке в 1919 году! Акции Apple появились в 1980 году по цене 22 доллара за штуку (сейчас 203 доллара), а мировой производитель супер дорогих сериалов – Netflix – разместился не так давно, в 2002 году. Кстати, история последнего помимо близости во времени также показательна доходом, который получили те, кто 17 лет назад поверил в будущего лидера рынка: вложив тогда в ценные бумаги компании 990 долларов, сегодня вы бы владели более чем 340 тысячами долларов.

Мировой рынок IPO в последние годы развивался очень динамично: с 2008 по 2018 в мире прошло через первичное размещение более 16 тысяч компаний, которые привлекли более 2 трлн долларов. Значительная часть размещений прошла на рынке США, который по-прежнему остается наиболее объемным по количеству и качеству проходящих размещений, ведь именно на нем исторически сформирована культура инвестирования, и есть глубокое понимание финансовых инструментов.

На IPO выходят компании самых разных секторов, однако наибольший интерес вызывают технологический сегмент и здравоохранение. Компании именно этих направлений показывают самую впечатляющую доходность по итогам размещения. Кроме того, с недавних пор аналитики "Фридом Финанс" пристально следят и за таким направлением как кибербезопасность. Интересный пример в этом сегменте – Zscaler.

Zscaler – глобальная компания из сектора облачной и информационной безопасности, поставщик облачных решений и защиты данных. Zscaler предлагает уникальный сервис для корпоративных клиентов по обеспечению кибербезопасности, что снижает риски и позволяет компаниям проводить более эффективную бизнес-политику. IPO Zscaler прошло в марте 2018 с ценой 16 долларов за бумагу, а сейчас одна акция стоит 63 доллара!

На фондовом рынке внимание притягивают к себе и компании с долгой историей и большой капитализацией. На слуху кейсы Facebook, Visa и Alibaba, поскольку именно они лидируют по объему привлеченных на IPO средств (16, 19,6 и 25 млрд долларов соответственно). Не стоит их обходить стороной. Но надо учитывать, что доходность от вложения в такие компании на этапе первичного размещения формируется гораздо дольше, чем это происходит с компаниями меньшими по размеру, но решающими конкретные прикладные задачи и обладающими технологиями с высокой степенью коммерциализации.

В текущем году уже был дан старт любопытным громким размещениям, среди которых такие известные бренды как Levi’s и Lyft. Вероятно самая известная джинсовая компания в мире – Levi’s – вышла на открытый рынок в марте текущего года, разместившись по цене 17 долларов за акцию, при этом в первый день торгов акции выросли в цене сразу на 30%. Буквально на прошлой неделе на IPO вышли еще две известных бренда – медийная платформа Pinterest, чьи акции к концу первого дня торгов подросли на 28%, а также Zoom, превзошедшая ожидания инвесторов и выросшая на 72% после размещения. Прошедшие IPO подтверждают: рынок разогревается, и в 2019 стоит ждать еще более впечатляющих размещений. Одно из них, разумеется, Uber.

Uber подал заявку на IPO на NYSE 11 апреля. Компания известна во всем мире как сервис по заказу такси, хотя ее бизнес уже давно включает в себя целый спектр направлений. Доставка еды, услуги для бизнеса, транспортировка грузов, а в перспективе – и беспилотное такси, все это Uber Technologies, которая работает в 80 странах мира, насчитывает 91 млн пользователей и растет двузначными темпами (в 2018 году рост составил 42%). Интерес к Uber подстегивается тем, что именно этому сервису удалось задать без преувеличения тренд всего последнего времени: упрощение всех услуг.

С каждым годом все сложнее представить, что для вызова такси, записи на стрижку или поиска сантехника нужно куда-то звонить, висеть на линии и тратить время на обсуждение деталей с оператором. Объединять пользователей и поставщиков – цель той модели, которую придумали и успешно распространили Uber и другие пионеры нового формата взаимодействия. Поэтому за размещением сервиса так пристально следят эксперты и инвесторы по всему миру.

Наконец, есть вероятность, что 2019 готовит нам еще одно любопытное размещение, на этот раз из индустрии развлечений и отдыха. Airbnb, онлайн платформа для аренды жилья по всему миру, планирует выйти на биржу. Сегодня сервис работает в 190 государствах, чистая прибыль составляет 100 млн долларов, а темпы роста в 2017 году превысили 70%! Airbnb может стать вторым после Uber размещением по объему привлеченных средств. Предварительная оценка – порядка 30 млрд долларов.

Рынок IPO продолжит расти, все больше компаний будут выходить на биржу, причем далеко не все из них обладают громкими именами или длительной историей. Среди малоизвестных эмитентов могут быть будущие Apple или Microsoft, и для того, чтобы не пропустить интересное размещение, предлагаем следить за новостями рынка на странице ИК "Фридом Финанс" в "Вконтакте" и Facebook, а узнать больше всегда можно в офисе по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 28. Тел.: +7 (423) 279-97-09. E-mail: vladivostok@ffin.ru.



"Фридом Финанс". Фото: предоставлено ИК "Фридом Финанс"

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Автор статьи — директор филиала ИК "Фридом Финанс" в г. Владивостоке Игорь Румянцев.