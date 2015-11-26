Сельскому хозяйству в Приморье выделят более 3 млрд рублей

По мнению губернатора, банкротство ФГУП "Дальневосточное" и закрытие ЗАО "Михайловский бройлер" негативно отразилось на отрасли в целом
Общество 15:52
Теплица. Фото: ИА PrimaMedia

Более 3 млрд рублей направят на развитие сельского хозяйства в Приморье. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко во время ежегодного отчета Законодательному собранию Приморья во вторник, 23 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Глава региона подробно остановился на проблемах в отрасли, отметив, что в связи с чрезвычайной ситуацией в 2018 году не дополучен урожай по картофелю и овощам. Также банкротство ФГУП "Дальневосточное", закрытие самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству мяса птицы – ЗАО "Михайловский бройлер" сыграло негативную роль в развитии отрасли.

По мнению губернатора, главные причины всех проблем – формальный подход и отсутствие желания использовать нестандартные методы.

"Почему нельзя было предусмотреть механизмы субсидирования кормов или ввести субсидии на электричество? Почему нельзя было рассмотреть возможность поставки в социальные учреждения охлажденного мяса птицы и тех же приморских овощей? Ведь ничего не было сделано. Теперь нужно все начинать сначала", – добавил Олег Кожемяко.

Глава Приморья подчеркнул, что Указом Президента России поставлена задача увеличить валовой объем продукции агропромышленного комплекса до 75 млрд рублей к 2025 году.

"Для решения этой задачи необходимо усилить работу по технической модернизации, вводу залежных земель, проведению культуртехнических работ, внедрению высоко урожайных сортов, наращивать объемы применения минеральных удобрений. Для этого увеличен бюджет на развитие сельского хозяйства до 3,3 млрд рублей", – обозначил губернатор.

Олег Кожемяко уверен, что данные меры поддержки сельхозпроизводства позволят вывести сельское хозяйство на необходимые темпы роста, укрепить продовольственную безопасность края.

Напомним, во вторник, 23 апреля, губернатор края Олег Кожемяко представил депутатам отчет о работе администрации Приморья за 2018 год, обозначив ключевые показатели экономического развития региона, планы по развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни приморцев.

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