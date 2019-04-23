Ученые назвали причину повышенной тревожности

Все дело в особенностях работы мозга
Общество 16:25
Ученые назвали причину повышенной тревожности. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Российские ученые установили причину возникновения патологической тревожности у людей. Важное открытие сделали специалисты из Института мозга человека Российской академии наук (РАН).

Как сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности директора института Михаил Дидур, причиной развития чрезмерной тревожности является сбой в работе одного из механизмов мозга. Этот механизм является своеобразным детектором ошибок.

Он сверяет поступки человека и происходящее с ним с той моделью, которая хранится в памяти и является эталоном правильных действий. У здорового человека этот механизм работает автоматически, и он не зацикливается на правильности своих действий. В то же время человек с нарушениями этой функции постоянно сомневается в своих поступках и перепроверяет обычные бытовые действия: выключил ли он газ или утюг, закрыл ли дверь на замок, уходя из дома, и так далее.

Неправильная работа этого механизма в мозгу человека и приводит к развитию патологической тревожности, сообщил Дидур. По его словам, такое расстройство является разновидностью психосоматических заболеваний. Оно значительно ухудшает качество жизни и снижает работоспособность человека.

Как подчеркивают медики, в настоящее время психосоматическими заболеваниями страдают около 5,5% населения. Синдром повышенной тревожности наблюдается у 4-5% людей.

Герман Штакеншнейдер

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