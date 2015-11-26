Тихоокеанский фестиваль современной драматургии "Метадрама" пройдет в Приморье

Гостей ждут читки и эскизы спектаклей, лекции и встречи с актерами
Общество 17:58
Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрама". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Второй Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрама-2019" (16+) пройдет с 5 по 9 июня во Владивостоке. На сцене Приморского краевого театра молодежи выступят актеры из России, Малайзии и Кореи. Представят свои постановки и театры из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ, Уссурийска, сообщает ИА PrimaMedia.

Читки и эскизы спектаклей с участием актеров театра молодежи представят режиссеры Талгат Баталов (Москва), Дмитрий Волкострелов (Санкт-Петербург) и Виталий Дьяченко (Санкт-Петербург). Об актуальном театре на рубеже XXI века зрителям "Метадрамы" расскажет Дмитрий Трубочкин (преподаватель ГИТИС, Москва). С лекцией на тему того, зачем нужна современна пьеса, выступит театральный критик Кристина Матвиенко (Москва). О месте и функции подростка в современной пьесе расскажет театровед Татьяна Джурова (Санкт-Петербург)

На сцене театра молодежи будут представлены тексты Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (16+) и Аси Волошиной "Анна Франк" (13+). У зрителей будет уникальная возможность обсудить пьесы лично с этими авторами, которые также станут гостями фестиваля.

Состоится творческая встреча с драматургом Иваном Вырыпаевым, чьё имя напрямую ассоциируется с направлением "новая драма". Также пройдет читка его пьесы "Солнечная линия" (16+), которую поставит режиссер Алексей Красный (Санкт-Петербург).

Впервые в рамках "Метадрамы" будет показан спектакль-променад "Рашн лалабай" (18+). Это "бродилка" по театру молодежи, которую готовят студенты магистратуры "Цифровое искусство" из ДВФУ вместе с автором пьесы Викторией Костюкевич. Новый для Владивостока формат иммерсивного театра возьмет свое начало именно на "Метадраме".

Идейным вдохновителем фестиваля "Метадрама" является приморский драматург Виктория Костюкевич. В 2018 году она заручилась поддержкой директора театра молодежи Игоря Селезнева, благодаря чему и состоялся первый в Приморском крае фестиваль современной драматургии. Его участниками стали профессиональные и любительские театры из Владивостока и Хабаровска. В этом году благодаря министерству культуры Российской Федерации и департаменту культуры Приморского края границы фестиваля и его масштаб существенно расширились.

Организатором фестиваля выступает Приморский краевой драматический театр молодёжи при поддержке министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры Приморского края.

Даты проведения фестиваля: 5-9 июня 2019 года.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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