КС заявил о новых правилах расчета зарплаты. Бухгалтеры ошибались

Конституционный суд принял неожиданное решение
Это интересно 20:20
КС объявил новые правила расчета зарплаты. Фото: ИА PrimaMedia

Конституционный суд принял решение, согласно которому бухгалтеры должны по-новому начислять заработную плату работникам. КС изменил перечень доходов, из которых можно удерживать алименты.

Как сообщает журнал "Зарплата", перечень видов доходов, с которых можно и нельзя удерживать алименты, утвердило Правительство постановлением от 18.07.1996 № 841 (далее — Перечень). В число выплат, с которых нельзя удерживать алименты, входила лишь компенсация в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику (подп. "п" п. 2 Перечня).

Компенсации за использование личного имущества в числе льготных доходов в перечне нет. Работник решил, что в этой части перечень не соответствует конституции. Он обратился в конституционный суд.

Суд пришел к выводу, что нормы подпункта "п" пункта 2 перечня не соответствуют конституции. Работодатель не вправе удерживать алименты с компенсации за использование личного имущества, например компьютера или автомобиля, принадлежащего работнику (постановление КС от 01.02.2019 № 7-П).

Как пишет журнал "Упрощенка", бухгалтеры раньше неправильно насчитывали зарплату. Зарплата должна была быть не менее уровня МРОТ, но при этом туда входили все компенсационные выплаты и любые дополнительные надбавки, например, за внеурочную работу.

Согласно решению суда, данный процесс противоречит Конституции РФ. Зарплата работника должна быть разделена на две части: первая платится согласно заключенному с работником договору, а вторая же составляет выплаты за дополнительную работу в выходные, праздники, ночью и так далее.

На практике теперь дополнительные выплаты не могут включаться в МРОТ, а должны платиться сверх минималки.

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