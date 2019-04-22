За перенос «Мстителей» выступила одна из киносетей, которую откроют во Владивостоке

Сдвиг премьеры Disney должен был улучшить сборы вышедшего ранее отечественного фильма «Миллиард»

Афиша "Мстители: Финал". Фото: https://www.kinopoisk.ru

Сеть кинотеатров "Киномакс", филиал которой откроется во Владивостоке в конце апреля, и другие федеральные сети попросили перенести премьеру фильма "Мстители: Финал" (16+) в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) с 29 на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире. Первоначальный сдвиг премьеры Disney должен был улучшить сборы отечественного фильма "Миллиард" (12+) с Владимиром Машковым, вышедшего 19 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Ведомости", письмо с просьбой сети направили в Минкульт и прокатчику фильма Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR). Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался. В WDSSPR отказались от комментариев.

Минкульт утверждает, что прокатчик подал документы на 29 апреля, и прокатное удостоверение фильма "Мстители: Финал" подписано с этой датой.

Сначала WDSSPR запросил прокат картины на 25 апреля — день мировой премьеры. Два источника издания заявили, что прокатчик перенес показ по настоянию Минкульта — ради отечественного фильма "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли.

Напомним, новый для города кинотеатр федеральной сети "Киномакс" откроется уже 25 апреля в ТВК "Калина Молл". Всего здесь будет восемь кинозалов, том числе IMAX и вип-залы. А праздничное открытие всего торгово-выставочного комплекса пройдет 27 апреля (0+).