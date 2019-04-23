Тесты для водителей можно устроить прямо сейчас: ГИБДД - о новой реформе

В Госавтоинспекции прокомментировали предложение выпустить на дороги любителей и профессионалов
Общество 19:40
Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

В ГИБДД сказали, что думают по поводу идеи разделения водителей на любителей и профессионалов. Замглавы Автоинспекции отметил, что нужно обучать всех водителей как профессионалов, а устанавливать специальные тесты на проверку навыков и знаний у шоферов никто не запрещает уже сейчас.

Ранее с идеей разделить водителей на две категории – любителей и профессионалов выступил Минтранс. Проект поправок в закон "О безопасности дорожного движения" уже проходит общественное согласование. Инициатива предполагает, что обучение в автошколе образовательным процессом считаться не будет. Те, кто получат водительские права после автошколы будут любителями, им не разрешат работать, в частности, в автобусах, такси или на грузовом транспорте. Для такой работы придется дополнительно проходить курсы повышения квалификации.

Замглавы ГИБДД Владимир Швецов раскритиковал идею раздельного обучения.

"Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала", — сказал он ТАСС. Представитель Госавтоинспекции добавил, что сейчас так и происходит: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию В, может работать в такси.

По мнению Швецова, разделение водителей скажется на качестве подготовки так называемых любителей. Замглавы Автоинспекции уточнил: если работодатель пожелает проверить знания и навыки шофера, он и сейчас может устанавливать дополнительные тесты для водителей, пришедших на работу после автошколы.

"Например, работодатель может потребовать от работника сдать тесты на базовое знание ПДД, а после пяти лет — пройти стажировку, таким образом он сможет проверить навыки шофера", — заключил замглавы ГИБДД.

Ольга Толмачева

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Старый автопарк выгонят с дорог: ГИБДД обнародовала данные по запрещенным автомобилям

Минтранс готовит новую реформу: на дороги выпустят водителей-любителей

Новый удар по карману автомобилистов готовят законодатели

ГИБДД

За какие нарушения ППД ужесточат наказание, рассказали в ГИБДД

8 апреля, 21:00

Инспекторы ГИБДД рассказали школьникам Корсакова о правилах ПДД

19 февраля, 14:30

Рейды против нарушителей правил парковки продолжаются в Южно-Сахалинске

29 января, 19:00
«Владхлеб» получил благословение в знаменитом Дивеево на выпечку пасхальных куличей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia