Тесты для водителей можно устроить прямо сейчас: ГИБДД - о новой реформе

В Госавтоинспекции прокомментировали предложение выпустить на дороги любителей и профессионалов

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

В ГИБДД сказали, что думают по поводу идеи разделения водителей на любителей и профессионалов. Замглавы Автоинспекции отметил, что нужно обучать всех водителей как профессионалов, а устанавливать специальные тесты на проверку навыков и знаний у шоферов никто не запрещает уже сейчас.

Ранее с идеей разделить водителей на две категории – любителей и профессионалов выступил Минтранс. Проект поправок в закон "О безопасности дорожного движения" уже проходит общественное согласование. Инициатива предполагает, что обучение в автошколе образовательным процессом считаться не будет. Те, кто получат водительские права после автошколы будут любителями, им не разрешат работать, в частности, в автобусах, такси или на грузовом транспорте. Для такой работы придется дополнительно проходить курсы повышения квалификации.

Замглавы ГИБДД Владимир Швецов раскритиковал идею раздельного обучения.

"Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала", — сказал он ТАСС. Представитель Госавтоинспекции добавил, что сейчас так и происходит: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию В, может работать в такси.

По мнению Швецова, разделение водителей скажется на качестве подготовки так называемых любителей. Замглавы Автоинспекции уточнил: если работодатель пожелает проверить знания и навыки шофера, он и сейчас может устанавливать дополнительные тесты для водителей, пришедших на работу после автошколы.

"Например, работодатель может потребовать от работника сдать тесты на базовое знание ПДД, а после пяти лет — пройти стажировку, таким образом он сможет проверить навыки шофера", — заключил замглавы ГИБДД.

Ольга Толмачева