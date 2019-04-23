Разгромила витрины и избила продавца магазина школьница, пойманная с краденым шампанским

В соцсетях хулиганке дали прозвище "девочка-халк"

Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в станице Каневской Краснодарского края. Школьница устроила погром в супермаркете, после того как ее поймали с ворованным шампанским. 15-летняя дебоширка разгромила витрины и избила сотрудницу магазина.

О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. По их словам, девочка пыталась украсть бутылку шампанского, сотрудники магазина заметили это и попросили вернуть товар.

В ответ на претензии школьница впала в агрессию и принялась крушить витрины магазина, после чего накинулась на продавца. Очевидцы едва смогли "заблокировать" дебоширку в соседнем отделе косметики до приезда полиции. Однако она не успокоилась и там, разбила бутылку шампанского и принялась угрожать всем присутствующим.

Хулиганку увезли в отделение прибывшие на вызов сотрудники полиции. Сотрудница супермаркета обратилась в судебно-медицинскую экспертизу, чтобы задокументировать побои. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по факту произошедшего проводится проверка.

Пользователи в соцсетях уже дали малолетней хулиганке прозвище "девочка-халк", пояснив, что в свои 15 она выглядит как борец сумо с "внушительными габаритами".

"Неудивительно, что она разнесла пол-магазина и избила продавца", — прокомментировали участники обсуждений.

Ольга Толмачева