"И мытье, и катанье": в РЖД объявили цены в новых вагонах купе с душем

Помимо душа вагоны оснащены сейфами, холодильником и микроволновкой

Вагоны купе с душем. Фото: ФПК

В РЖД рассказали о ценах в новых вагонах купе с душем. Стоимость билетов будет такая же как обычно, следует со слов гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (дочка РЖД) Петра Иванова.

"Мы сейчас не планируем, что стоимость билета именно конкретно на эти вагоны будет увеличиваться", — сказал глава ФПК на брифинге с журналистами.

Петр Иванов также напомнил, что цена на билеты не остается неизменной в течение года — стоимость зависит от спроса, предложения и глубины продаж.

Россиянам уже показали новый вагон купе. Там есть душевая кабинка, холодильник, микроволновка, сейфы, кулер для воды, розетки и прочие "блага цивилизации".

Напомним, несколько плацкартных вагонов, выпущенных по программе реновации уже курсируют по железным дорогам России. Контракт, заключенный ФПК с производителем — группой "Трансмашхолдинг" предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов двух типов: купейных и плацкартных.

"Трансмашхолдинг" получили заказ поставить до 2025 года 3,7 тысячи новых вагонов на 237 млрд рублей.

Анна Кольцова