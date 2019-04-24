На обувь не хватает? Росстат обнаружил у россиян 2 триллиона неучтенных доходов

Выяснилось, что в течение трех лет реальные доходы у населения были больше

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Пересчитав доходы россиян за последние три года по новой методике, Росстат обнаружил 1,75 триллиона неучтенных доходов. Но даже эти показатели не смогли повлиять на отрицательную динамику падения доходов населения России.

Согласно новым расчетам, доходы соотечественников упали не на 10,9 %, как в прежнем варианте, а на 8,3 %.



По данным Росстата, у россиян оказалось больше доходов в 2016 году на 330 миллиардов рублей, в 2017 году на 710 миллиардов рублей, а в 2018-м – на 707 миллиардов рублей. По сравнению с прежними данными сограждане в сумме оказались за эти три года состоятельнее почти на 1,75 триллиона рублей, пишет "ФедералПресс".

Как пояснили в ведомстве,

увеличение реальных доходов произошло за счет роста доли оплаты труда наемных работников, которая увеличилась с 25,2 триллиона рублей до 34,5 триллиона рублей.

В общей структуре доходов при этом было отмечено снижение показателей по некоторым компонентам. К примеру, доходы от предпринимательства снизились с 4,3 триллиона до 3,7 триллиона рублей, от собственности — на 340 милрд рублей, а социальные трансферы уменьшились на 32 млрд рублей.

Жанна Оболенская