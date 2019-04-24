Медики рассказали, сколько можно съесть на Пасху

Они рекомендовали ограничить себя в потреблении яиц и кулича

Медики не рекомендовали есть на Пасху более трех яиц и 100 гр кулича. Незначительное увеличение этой нормы возможно лишь при отказе от других калорийных продуктов в течение Христова Воскресения, рассказали РИА Новости эксперты.

Всего половина яйца является рекомендованной ежедневной нормой потребления. Безопасная доза — три яйца, с учетом того, что человек будет есть еще мясо и рыбу.

Кулич является достаточно калорийным продуктом, поэтому следует ограничиться 100 граммами лакомства. То же самое относится и к творожной пасхе.

При превышение рекомендуемых норм лучше не пить сладкий чай, не добавлять сахар в кашу, отказаться от меда и варенья.

Эксперты сходятся во мнении, что употреблять пасхальные продукты следует с осторожностью, если у человека есть обострения хронических заболеваний или острая стадия заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Яйца с осторожностью следует применять людям с хроническим панкреатитом, творог не показан после отравления, так как он достаточно сложно переваривается. Однако если у человека нет серьезных заболеваний, то он вполне может позволить себе пасхальные продукты, главное — во всем знать меру, резюмировали врачи.

Егор Тараруев