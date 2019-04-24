Пенсию в мае принесут раньше

Почта России заявила о новом графике доставки выплат
Общество 13:20
Доставка пенсий ("Почта России"). Фото: Скриншот со страницы "Ппочты России" (vk.com)

"Почта России" начнет доставку пенсий россиянам на несколько дней раньше в связи с майскими праздниками. По новому графику — с 3 мая. В отдельных регионах по согласованию с Пенсионным фондом РФ на день или два позже— с 4 и 5 мая.
Как пояснили "РГ", если доставка будет приходиться на выходные или праздничные дни, то пенсию принесут досрочно, но не ранее, чем за три дня до наступления даты, установленной графиком.
Тем, кто получает пенсию в первые дни месяца, Пенсионный фонд перечислит выплаты заранее, это правило будет действовать и в отношении пенсионеров, получающих выплаты с 9 по 12 мая. На банковские счета они зачисляются день в день (за редкими исключениями), так что снять деньги можно будет и в праздничные дни через банкоматы.
Напомним, что в этом году россиян ждут длинные выходные. Они будут отдыхать с 1 по 5 мая благодаря празднику Дня весны и труда, а затем с 9 по 12 мая включительно в связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на четверг.

Жанна Оболенская

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Почта России" начала принимать оплату услуг ЖКХ через интернет

Почта России пообещала избавить россиян от изнурительного ожидания посылок

И пенсию принесет, и давление измерит: "Почта России" расширит спектр своих услуг

почтальоны

В грядущие выходные Почта России будет работать "иначе"

2 ноября 2018, 11:45

Участника медиа-форума "Юный журналист" получили приветственные письма от Почты России

29 октября 2018, 17:25

Молодежный Совет Почты России инициировали проект по поддержке пожилых людей

29 октября 2018, 10:10
Субботнее барбекю в центре Владивостока: ресторан «Дело в мясе» празднует годовщину
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia