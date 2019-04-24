Пенсию в мае принесут раньше

Почта России заявила о новом графике доставки выплат

Доставка пенсий ("Почта России"). Фото: Скриншот со страницы "Ппочты России" (vk.com)

"Почта России" начнет доставку пенсий россиянам на несколько дней раньше в связи с майскими праздниками. По новому графику — с 3 мая. В отдельных регионах по согласованию с Пенсионным фондом РФ на день или два позже— с 4 и 5 мая.

Как пояснили "РГ", если доставка будет приходиться на выходные или праздничные дни, то пенсию принесут досрочно, но не ранее, чем за три дня до наступления даты, установленной графиком.

Тем, кто получает пенсию в первые дни месяца, Пенсионный фонд перечислит выплаты заранее, это правило будет действовать и в отношении пенсионеров, получающих выплаты с 9 по 12 мая. На банковские счета они зачисляются день в день (за редкими исключениями), так что снять деньги можно будет и в праздничные дни через банкоматы.

Напомним, что в этом году россиян ждут длинные выходные. Они будут отдыхать с 1 по 5 мая благодаря празднику Дня весны и труда, а затем с 9 по 12 мая включительно в связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на четверг.

Жанна Оболенская