"Почувствуй рев тысячи моторов": байкеры Приморья открывают сезон

На Bike Festival на центральную площадь Владивостока 4 мая съедутся мотоциклисты со всего края (ПРОГРАММА)

Байкеры. Фото: ИА PrimaMedia

Байкеры со всего Приморья съедутся на Bike Festival во Владивосток 4 мая. В честь открытия байкерского сезона на центральной площади Владивостока пройдет мото-шоу тюнинг-выставка и концерт музыкальных групп Дальнего Востока, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Участники Фестиваля собираются на площади в 10.00, откуда организованной колонной выдвинутся на основную трассу Владивостока в 15.00. Всего главная площадь Владивостока разместит около 2 тысяч мотоциклов.

В программе мероприятия:

Мото-шоу показательные выступления стантрайдеров (экстремальное направление в мотоциклетном спорте, получившее свое название от английского stunt ("трюк") и ride ("езда");

Джимхана (англ. gymkhana) Цель соревнований — пройти трассу за минимальное время с максимальной скоростью. На трассе расставляются препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек;

Конкурсы для участников мероприятия (на подобных мероприятиях байкеры соревнуются в мастерстве вождения), показательные выступления школы "MOTOYOUNGSTERS".

Тюнинг-выставка мотоциклов и выбор лучших байков.

Выступление музыкальных групп Дальнего Востока.

Промо зона, где расположены выставочные павильоны партнеров мероприятия, а также фудкорты.

Выступление музыкальных групп Дальнего Востока.

Начало в 11.00. Вход на мероприятие свободный.

Если вы хотите принять участие в Bike Festival в качестве партнера мероприятия, просьба обращаться по телефону – 2987565.