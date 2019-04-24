Что написал россиянин в Сети, которому "впаяли" штраф за оскорбление власти

Мужчина опубликовал в интернете два оскорбительных поста

Соцсеть "ВКонтакте". Фото: Антон Балашов

Впервые в российской практике суд вынес штраф за оскорбление государства. Житель провинциального города Малая Вишера Новгородской области опубликовал в Сети два поста, суд нашел из "неуважительными" по отношению к власти и обществу.

Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры на 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте суда. Установлено, что 31 марта мужчина, находясь дома, опубликовал в интернете две записи, которые в неприличной форме оскорбляют "человеческое достоинство и общественную нравственность". В Сети заметки удалены.

За публикации, подобные этим, законом предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Мужчине назначили минимальное наказание. За повторное нарушение "светит" гораздо более внушительный штраф — от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Отмечается, что решение суда в законную силу пока не вступило и его можно обжаловать в областном суде.

Кстати, в одном из популярных поисковиков по фразе "что написал..." — самый распространенный запрос "что написал россиянин, которого осудили за неуважение к власти".

СМИ пишут, что в интернете "гуляет" запись суда, на которой слышно, как судья зачитывает суть правонарушения. Если верить этой записи, россиянин выложил в социальной сети „ВКонтакте“ две записки с фрагментами текста, оскорбляющего президента России. Там же, пишут источники, были выложены графические изображения главы государства.

Ольга Толмачева