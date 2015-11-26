Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»

Жители смогут сами выбрать, какое мероприятие пройдет в их городе
Общество 16:34
"Зеленый марафон". Фото: пресс-служба Сбербанка

Во всех городах, принимающих "Зелёный Марафон" (12+), пройдут специальные социальные акции. На сайте с 23 апреля по 8 мая на выбор предложены три варианта мероприятий. Осуществлена будет та акция, которая наберет больше всего голосов, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство территории и сбор экологически опасных отходов. Однако центральное место занимают мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.

Так, жители Хабаровска могут проголосовать за установку шкафа для буккроссинга (бесплатного обмена книгами), реализацию проекта "Собака-улыбака" (0+) по сбору средств для помощи животным, содержащимся в приютах, либо установку урн для раздельного сбора мусора в центре города.

Жителям Комсомольска-на-Амуре предлагают выбор между субботником по благоустройству города, помощью детскому дому либо поддержкой приюта животных.

Во Владивостоке можно проголосовать за эко-акцию (0+) по сбору батареек и аккумуляторных устройств для переработки, акцию по сбору бытовой техники (0+) для пенсионеров, многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной ситуации, или помочь детям, нуждающимся в лечении.

А в Благовещенске голосование идет за установку спортивного городка на набережной, создание "Зеленой библиотеки" в городском парке "Дружба" или благоустройство территории вблизи Городской клинической больницы.

"Зелёный Марафон" пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам "Зелёного Марафона", в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км.

Первый "Зелёный Марафон" Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

В 2019 году "Зелёный Марафон" Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

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