В Приморье возросла покупательская активность на рынке недвижимости

250 консультаций провели застройщики, риелторы и сотрудники Сбербанка на «Ярмарке недвижимости».
Общество 18:37
Владивосток. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Выставка жилья прошла в крупнейшем на Дальнем Востоке торгово-выставочном комплексе "Калина Молл" во Владивостоке. В ней приняли участие более десятка крупнейших строительных компаний Владивостока, а также представители застройщиков жилых комплексов всей России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

На своих стендах застройщики презентовали макеты новостроек, расположенных в разных районах Владивостока и других городах страны. А представители банка помогли гостям ярмарки оформить заявки на жилищный кредит и проконсультировали по налоговым вычетам и другим льготам.

Прямо на ярмарке решились на покупку пять человек, забронировав квартиры. Многие владивостокцы записались на просмотр жилых комплексов и подали документы на получение ипотеки.

"Об итогах говорить ещё рано, но уже можно сказать, что эта выставка недвижимости стала одной из самых масштабных во Владивостоке: и по количеству строительных компаний, которые приняли в ней участие, и по числу гостей мероприятия. Владивостокцы отмечают, что такой формат позволяет получить всю информацию в одном месте: сравнить цены, определиться с районом, узнать об условиях кредитования. И в итоге – сделать выбор", — рассказала начальник управления по работе с партнерами Приморского отделения ПАО Сбербанк Марина Королева.

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