Русско-израильский поэт Игорь Губерман выступит во Владивостоке

Его маленькие жизненные стихи не оставляют равнодушным, заставляют улыбнуться и задуматься одновременно
Общество 16:44
Афиша. Фото: предоставлено организаторами

Русско-израильский поэт Игорь Губерман выступит 11 июня во Владивостоке. В Fesco Hall пройдет концертная программа "Гарики и Байки. Лучшее" (16+), сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Наиболее известны его хлёсткие сатиричные четверостишья – "гарики". Эти маленькие жизненные стихи не оставляют равнодушным, заставляют улыбнуться и задуматься одновременно. Гарик – домашнее имя Игоря Губермана. Отсюда и "гарики".

Игорь Губерман был сотрудником и автором самиздатского журнала "Евреи в СССР", из-под его пера вышли мемуары, романы, сборники стихов.

Губерману уже за 70, но это не мешает ему путешествовать по странам и континентам, выступать перед любителями "гариков", собирая новые байки и тут же пересказывая их слушателям.

Как показала жизнь, стихи и проза Игоря Губермана до сих пор крайне востребованы как у читателей, так и у издателей, а сам автор входит в пятёрку самых читаемых писателей России.

Начало концерта в 19.00.

Стоимость билетов от 1000 рублей.

Справки по телефонам: (423) 200-20-29, 251-78-38

16+.

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