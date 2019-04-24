Гроб с телом младенца нашли на обочине дороги

Происшествие мгновенно обросло пугающими слухами

Тематическое изображение. Фото: Петр Максимов

Самодельный гроб с телом младенца был обнаружен на обочине дороги в Челябинской области. Страшную находку сделал местный житель. Происшествие быстро обросло пугающими домыслами и слухами.

В Следкоме по Челябинской области сообщили, что тело новорожденного мальчика в деревянном ящике было обнаружено днем 23 апреля у дороги, около одного из домов в поселке Бердяуш Саткинского района. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, говорится на сайте регионального СУСКа.

Происшествие уже обросло страшными "подробностями". В соцсетях пишут, что гроб нашли в припаркованной на обочине машине сотрудники ГИБДД, остановив авто для проверки. Однако ряд СМИ сообщают, что в полицейском главке уже опровергли эту версию — там утверждают, что о находке сообщил именно местный житель.

Не могут дать логичное объяснение произошедшему и в администрации городского поселения. Никакой информацией по поводу обнаруженного гроба с младенцем там не располагают.

Ольга Толмачева