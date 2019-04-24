Экс-чиновнице "государство не просило вас рожать" дали всероссийскую награду

Ольга Глацких получила премию, проработав на новом месте всего три недели

Ольга Глацких получила Всероссийскую награду. Фото: Личный аккаунт Глацких в Instagram

Экс-чиновница Ольга Глацких, стяжавшая сомнительную славу фразой "государство ничего не должно молодежи, так как не просило рожать", получила всероссийскую премию. Как пишут СМИ, награду за "трудовые заслуги" чиновнице дали сразу после назначения на новое место.

Напомним, Ольга Глацких, будучи главой свердловского департамента молодежной политики, стала фигуранткой скандальной истории осенью прошлого года. Глацких проводила встречу со школьниками в Кировограде, где заявила, что государство не просило рожать детей, а следовательно, ничего не должно молодежи.

После громкой реплики чиновницу ждал выговор, однако пост она не потеряла, позднее Глацких по собственному желанию покинула госслужбу и завила, что больше не хочет работать чиновником.

Однако в начале апреля бывшая чиновница устроилась на пост замглавы по развитию Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге и уже через несколько недель Глацких получила от имени ДИВСа всероссийскую премию SportsFacilities в номинации "Лучший многофункциональный спортивный объект". Как пишет Znak.com, награждение проходило в Москве.

"Сегодня, мне посчастливилось стать частью важного события в жизни ДИВСа. Это был потрясающий момент, и я очень рада быть частью такой команды. Горжусь", — написала Глацких на своей странице в соцсети Instagram.

Журналисты отмечают, что на новой должности экс-чиновница проработала всего три недели. При этом, по словам источника Znak.com, в дальнейшем она планирует занять пост руководителя ДИВСа, причем ее назначение якобы уже решенное дело.

Сообщение о награждении Ольги Глацких вызвало поток негодования пользователей в социальной сети.

"Заслуга тут только большого и дружного коллектива ДИВСа! Каким боком вас сюда "приплели" непонятно, вы там даже в 2018 году не работали, так что награду должны были получать не вы! "Гордитесь.." Не смешите! Совести совсем у вас видимо нет так лгать! Вы ни капельки не уважаете коллектив ДИВСа и называете его сотрудников тунеядцами и бездельниками, а как награды дают, так сразу гордитесь им!", — парировали восторженное заявление экс-чиновницы авторы комментариев в Сети (Орфография преимущественно сохранена — прим. ред.).

Кстати, как стало известно ранее, в прошлом году Глацких уже доставалась награда — от КПРФ. Партийцы наградили чиновницу премией "Золотые макарошки". Сообщается, что награда специально организована для чиновников, которые допускают циничные высказывания в адрес россиян. Победителя определяют голосованием в социальных сетях.

Ольга Толмачева

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