Сбежавших с места ДТП приравняли к пьяным за рулем

Вступил в силу закон об усилении водительской ответственности

Закон об об усилении водительской ответственности за ДТП, повлекшее тяжкие последствия или гибель одного или нескольких человек. Теперь водителей, скрывшихся с места аварии, перед лицом закона уравняли с теми, кто сел за руль, находясь в состоянии опьянения.

Инициаторы закона ссылаются на то, что при бегстве виновника с места ДТП установить факт употребления им вызывающих опьянение веществ будет сложно. До настоящего времени беглецы могли лишиться права управления автомобилем на срок от одного года до 1,5 лет или угодить под административный арест до 15 суток.

Согласно нововведениям, совершившие по неосторожности ДТП, в котором пострадали люди, и сбежавшие с места происшествия будут наказываться принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы — до четырех лет.

Гибель в ДТП одного человека будет караться тюремным сроком от двух до семи лет. Если жертв было две и более, сидеть придется дольше — от четырех до девяти лет.

Егор Тараруев