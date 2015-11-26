Самую спортивную команду медработников определили в Приморье

По результатам спартакиады кубок губернатора отправился в Надеждинский район
Общество 09:47
Самую спортивную команду медработников определили в Приморье. Фото: Ксения Гусенцова

Самую спортивную команду специалистов в сфере медицины определили в Приморье. По итогам XI краевой спартакиады работников здравоохранения Приморского края, которая прошла в Арсеньеве, кубок губернатора отправился в Надеждинский район, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В течение двух дней участники состязались в силе, ловкости, умении и даже артистизме. Они соревновались в таких видах спорта, как волейбол, настольный теннис, шахматы, прыжки в длину с места, дартс, перетягивание каната и легкоатлетическая эстафета.

"Отдельно хочется отметить конкурс “Визитная карточка”, где команды представляли себя. Это получился настоящий артистический конкурс, в котором каждый смог блеснуть талантами, умениями и креативностью", – сказала организатор спартакиады, председатель краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Лизенко.

Первое место и звание "Самой спортивной команды" завоевала команда Дальнегорской центральной городской больницы. На втором месте – медработники Надеждинской центральной районной больницы. При этом именно они по итогам двух соревновательных дней набрали наибольшее количество призовых мест и завоевали Кубок Губернатора. Третье место досталось команде Анучинской центральной районной больницы.

Директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко отметил, что такое мероприятие – отличная пропаганда здорового образа жизни.

"Ежегодно спартакиада собирает большое количество участников. Очень приятно, что наши медработники занимаются спортом и следят за своим здоровьем. Ведь в их повседневной работе, как и в соревнованиях, важен здоровый дух и умение не сдаваться ни при каких обстоятельствах", – отметил глава крайздрава.

Отметим, в этом году участниками спортивного состязания стали более 500 медицинских работников. Это 41 команда, в том числе из федеральных и ведомственных медучреждений, расположенных на территории края.

"В этом году мы впервые отметили еще несколько команд. Звание “Cамой молодежной” получила поликлиника №6 Владивостока, наградой “За волю к победе” отмечена команда Краевой клинической больницы №2, а Кубком председателя Профсоюзной организации – команда Арсеньевской городской больницы", – рассказали организаторы.

Напомним, цель спартакиады – привлечение работников учреждений здравоохранения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки работников отрасли и членов их семей, а также улучшение спортивно-оздоровительной работы в медицинских учреждениях.

Отметим, Приморский край – единственный дальневосточный регион, который проводит такие соревнования и ежегодно получает право на участие во Всероссийской спартакиаде медицинских работников.

Администрация Приморского края спартакиада

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