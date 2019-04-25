Получение водительских прав ужесточат

ГИБДД продолжает фонтанировать идеями

Новые инициативы в области подготовки водителей продолжают возникать в недрах ГИБДД. Нововведения могут быть внесены в опции тестирования обучающихся водителей и выдачу прав, информировал участников конференции "Безопасная дорога" замначальника ГИБДД Николай Шеюхин.

Планируется ужесточить контроль за водителями грузовиков и автобусов. Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".

Обменять иностранные права на российские можно будет лишь после обучения в автошколе и сдачи экзамена. В настоящее время при работе по найму необходимы только российские права (исключением являются граждане Киргизии и стран, где русский язык является официальным). Если иностранные права соответствуют Венской конвенции о дорожном движении, учиться не надо — достаточно сдать экзамен в ГИБДД.

Будет отменена и возможность сдачи экзамена в любом подразделении ГИБДД, что позволит минимизировать коррупционную составляющую и приостановить бесконтрольную торговлю свидетельствами об окончании автокурсов автошколами, которые практически ничему не учат. Теперь сдать экзамен на права можно будет только в конкретном подразделении ГИБДД, к которому приписана автошкола.

Егор Тараруев