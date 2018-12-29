Цифровые ТВ-приставки для приема сигнала можно приобрести в более 150 магазинах (ИНФОГРАФИКА)

Приморье полностью перейдет на "цифру" 3 июня. Фото: https://pixabay.com

Приморский край попал в третью, самую большую, волну перехода на цифровое вещание – полное отключение аналогового формата в регионе состоится 3 июня. Тем, чей телевизор не принимает цифровой сигнал, необходимо заранее позаботиться о покупке приставки формата DVB-T2. В Приморье их можно приобрести более чем в 150 точках продаж по всему краю. Узнать, где реализуется оборудование, а также задать другие вопросы по переходу на цифровое ТВ, можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-550-21-46, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В среднем в крае за неделю реализуется около тысячи приставок. Купить их можно во всех уголках Приморья – средняя цена начинается от 850 рублей и выше, в зависимости от модели. Приобрести ее можно в магазинах бытовой техники, которых в регионе в настоящее время порядка 150, а также в отделениях Почты России.

Отметим, чтобы найти ближайший магазин с оборудованием для перехода на цифровое ТВ, жители Приморья могут воспользоваться специальным онлайн-сервисом РТРС.

Для поиска необходимого магазина введите свой населенный пункт в поле "Пункты продаж" интерактивной карты в разделе "Где купить?" сайта смотрицифру.рф. После этого на карте появятся значки магазинных тележек. При нажатии на тележку высветится название магазина, его адрес и контактный телефон, а также информация о том, какие типы приемного оборудования доступны в продаже, например, "тв-приставки, антенны".



Цифровое ТВ. Фото: ИА PrimaMedia

Сейчас в крае ведется большая информационная и организационная работа в преддверии этого дня: организована работа волонтеров, которые помогают пожилым людям подключить необходимое оборудование, разработаны новые меры социальной поддержки для определенных категорий жителей края. В частности, предусмотрена компенсация расходов за приобретение и установку спутникового оборудования и цифровых приставок в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Перевод населения с аналогового вещания на цифровое осуществляется в Приморском крае в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2020 годы.

Вопросы по выбору приставки или антенны для приема цифрового эфирного телевидения можно задать по телефону краевой горячей линии: 8-800-550-21-46.

Справочно:с 2019 года Правительство РФ перестанет финансировать распространение общероссийских обязательных общедоступных каналов в аналоговом формате, они будут доступны зрителям только в "цифре" (20 каналов). Для приема цифрового сигнала достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Такие телевизоры поступили в продажу со второй половины 2012 года, и для них приставка не нужна. Она потребуется, если телевизор старше 2012 года.

Цифровое эфирное телевидение обладает многими преимуществами: высокое качество изображения и звука, помехоустойчивость, многоканальность, наличие местных программ, отсутствие абонентской платы, простота настройки приемного оборудования.