Впервые лауреатом премии стал представитель средств массовой информации

XV Бизнес–Премия Приморского края собрала "знаковых людей" на церемонии награждения. Фото: ИА PrimaMedia

Церемония награждения ежегодной региональной Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года" состоялась во Владивостоке 24 апреля, сообщает ИА PrimaMedia. В 2019-ом году это событие, традиционно объединяющее "знаковых людей, с именами которых связаны знаковые события в Приморском крае", отметилось медиа-прорывом. Впервые за всю историю бизнес-премии лауреатом номинации "Менеджер года в Приморском крае" стал представитель сферы массовых коммуникаций, генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов.

Церемонии награждения предшествовала длительная подготовительная работа. Конкурс длился почти два месяца. По итогам отчетного года были сформированы шорт-листы ТОП-25 в каждой номинации. Полуфиналистов, а затем и финалистов среди 400 компаний-участников отбирал экспертный совет из 50 представителей власти, бизнеса и общества. Возглавил его Константин Богданенко, вице-губернатор Приморского края. Основные критерии отбора строились на показателях эффективности бизнеса в минувшем году. Экспертный совет оценивал общую рентабельность предприятий, динамику выручки от продаж, изменение прибыльности, величину чистой прибыли за два последних года.

Победителей выбирали в четырех номинациях: "Компания года в Приморском крае", "Менеджер года в Приморском крае", "Социально ответственный бизнес в Приморском крае", "Развивающийся бизнес в Приморском крае".



Награда ждет своих героев.. Фото: ИА PrimaMedia

Выход в финал Виктора Суханова, как эффективного менеджера, был обусловлен успехами ИА PrimaMedia не только на российском, но и на международном медиарынке. Информагентство, которое 14 лет назад начиналось с маленького офиса во Владивостоке, сегодня охватывает 12 российских регионов. В 2018 году оно также запустило проект в Пусане, заявив о себе на международном уровне, чего ранее не удавалось ни одному дальневосточному СМИ. С его именем связано знаковое событие для региона – Дальневосточный МедиаСаммит. При этом общепризнанный трендмейкер ИА PrimaMedia сохраняет все качества бренда, благодаря которым заслужило уважение и доверие широкой общественности, представителей власти и бизнеса – остается форпостом качественной журналистики в Приморье, генерируя актуальный, современный, оригинальный контент. PrimaMedia сегодня – это более 9 млн просмотров, 4,5 тысячи уникальных посетителей в месяц и 200 тыс подписчиков в соцсетях. Таких результатов добилась четверка соратников – Анатолий Ильюхов, Александр Савицкий, Алексей Мигунов и Виктор Суханов.

Как было отмечено в ходе мероприятия, менеджера Суханова многие, кто прошел школу PrimaMedia, считают руководителем слишком требовательным и чересчур эмоциональным, но эти же личные качества позволяют добиваться самых смелых целей. Обладая бешеной энергией и работоспособностью, он сам очень быстро идет вперед и ждет того же от своих коллег. Его главное качество — умение зажечь своей идеей людей. Именно поэтому PrimaMedia — это команда единомышленников c горящими глазами, новыми идеями и амбициозными планами на будущее. Виктор Суханов старается объединить энергию людей и направить ее в нужное русло и в других направлениях своей работы. Так, пять лет назад он взял на себя общественную функцию, возродив приморское отделение Союза журналистов России.



Впервые лауриатом премии стал представитель медиа.. Фото: ИА PrimaMedia

Получая памятный знак и диплом лауреата, номинант вспомнил, что свой путь в журналистике на приморской земле начинал с кабинета редакции "Золотой рог", поблагодарил за теплые слова в свой адрес и отметил, что со многими, сидящими в зале, знаком "еще с той поры".

В свою очередь участники и гости бизнес-премии высоко оценили как заслуги медиахолдинга, так и личные достоинства его гендиректора.

— Я знаю продукт ИА PrimaMedia, знаком с рядом его сотрудников, и могу сказать, что, во-первых, это репутация — уважаемое информагентство, журналистика с историей, а Виктор Суханов – человек, заслуживший положительный бэкграунд как в профессиональной среде, так и среди читателей, к коим отношусь в том числе и я, — прокомментировал Сергей Кузьменко, заместитель председателя Заксобрания Приморского края.

По словам Андрея Пушкарева, главного редактора газеты "Золотой рог", тот факт, что лауреатом стал фактически прямой конкурент учредителей и организаторов премии, говорит о ее объективности.

— Эксперты сделали свой выбор в пользу, я считаю, самой высокоэффективной информационной компании. Все новации – у PrimaMedia, расширение рынка – у PrimaMedia. За всем этим мы достаточно пристально наблюдаем и, можно сказать, завидуем. И все это — благодаря драйву и энергии непосредственно Виктора Суханова, — поделился мнением Андрей Пушкарев.

Директор Центра развития предпринимательства Владивостока Елена Новгородова отметила, что "создать такой мощный холдинг мог только выдающийся человек, бренд PrimaMedia громко звучит во всех городах и весях, а открыть офис в Южной Корее – это беспрецедентно для российских СМИ".



На фото: гендиректор компании ГК "Саммит Моторс" Михаил Кузнецов, директор Центра развития предпринимательства Владивостока Елена Новгородова, заместитель председателя ЗС ПК Сергей Кузьменко. Фото: ИА PrimaMedia

Наряду с Виктором Сухановым лауреатами и победителями премии стали представители судоходной, рыбодобывающей, строительной отраслей, производства и торговли.

Номинация "Развивающийся бизнес в Приморском крае" объединила крупнейшего авиаперевозчика на Дальнем Востоке компанию "Аврора"; одного из ведущих производителей и поставщиков собственной алкогольной продукции "Белуга Групп", создателя розничной сети "Винлаб"; консервный завод "Спасский", преуспевший на ниве импортозамещения. Победу присудили заводу федерального значения, строителю атомных ледоколов заводу "Звезда".

Лауреатами номинации "Менеджер года" помимо гендиректора ИА PrimaMedia стали Руслан Кондратов, сегодня возглавляющий одно из самых динамично развивающихся предприятий региона – "Терминал Астафьева", и Сергей Дарькин, по инициативе которого в 2014 году была создана "Тихоокеанская Инвестиционная Группа ("Тигр"). Победа досталась Михаилу Кузнецову, руководителю ГК "Саммит Моторс". За те 27 лет, что он управляет компанией, из маленькой станции технического обслуживания автомобилей вырос большой холдинг, сегодня представляющий официальные дилерские центры Toyota и Lexus на Дальнем Востоке России.

В номинации "Социально ответственный бизнес в Приморском крае" были представлены "Slavda Group", динамично развивающийся конгломерат предприятий по производству экологически чистой питьевой минеральной воды, где условия труда считаются одними из лучших в ДФО, крупнейший дальневосточный ритейлер торговая сеть "Реми" — пример социально ответственного бизнеса, ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина", которая не только производит вертолеты, но и заботится о нескольких тысячах своих сотрудников на уровне лучших профсоюзных стандартов. Победу получил холдинг "Монастырев и Ко", самая широкая и "самая инновационная" сеть лекарств и медицинских товаров на Дальнем Востоке. С 2014 года с именем Монастырева связана также деятельность одноименного благотворительного фонда.

Единственным участником и победителем номинации "Почетный менеджер Приморского края" стал Владимир Титков, в течение 38 лет возглавлявший предприятие "Дальприбор", прошедший путь от простого инженера до руководителя одного из крупнейших в стране судоремонтных предприятий.



Лауреаты и победители IV региональной Бизнес-Премии Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Завершилась церемония объявлением "Компании года в Приморском крае". В этой номинации сошлись такие тяжеловесы, как "Владивостокский морской рыбный порт", предприятие с производственными мощностями по обработке до 5,5 млн тонн груза в год; компания ДНС, не только открывшая в России более тысячи магазинов, но и реализующая на территории Приморского края уникальные проекты в области строительства и производства; "Приморскуголь", одно из ведущих угледобывающих объединений Дальнего Востока с объемами добычи, в 2018 году составившими более 25 млн кубометров угля, и "Южморрыбфлот", крупнейшее консервное производство в ДФО. Победа досталась ООО "ДНС Ритейл".

Как отметил Константин Богданенко, председатель оргкомитета и экспертного совета Бизнес-Премии, еще будучи частью царской империи Приморье славилось своей "предпринимательской жилкой" и духом авантюризма – предприниматели "выкручивались" и развивались в любых условиях, сегодня трудностей тоже хватает, но предпринимательское мышление позволяет с этими трудностями бороться, а кроме того, бизнес становится более цивилизованным и более ответственным, что демонстрирует сегодняшнее мероприятие.

— Мы собирались в разных условиях: бывало пафоснее, бывало скромнее, но самое главное для меня, что каждый год ценность Приморской Бизнес-премии растет, и это очень важно, — сказал Богданенко. При этом он также отметил роль прессы в становлении бизнеса. СМИ, считает вице-губернатор, может положительно влиять на бизнес-климат, формируя положительное восприятие предпринимателя гражданами, "создавать такую картину", где предприниматель – уважаемый человек, к работе которого все испытывают интерес, "причем позитивный, добрый интерес, с которого хочется брать пример".

О том, что из года в год премия пользуется повышенным вниманием делового сообщества, говорит и Елена Баркова, исполнительный директор I-XIV Бизнес-Премии Приморского края. Сегодня она передала эти полномочия своим коллегам, но чувствует себя абсолютно спокойно – дело, у истоков которого Баркова стояла 15 лет назад, живет и развивается.

Справка: ежегодная региональная Бизнес-Премия Приморского края "Компания года и Менеджер года" учреждена Издательской компанией "Золотой Рог" и Администрацией Приморского края в 2004 г. Организатором и непосредственным исполнителем конкурса на присуждение Премии выступает Издательская компания "Золотой Рог" при содействии регионального бизнес-сообщества.

Основной целью проведения конкурса является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества и утверждение в крае принципов социального партнерства бизнеса и государства в достижении общественного согласия, а также: пропаганда достижений ведущих региональных компаний и менеджеров Приморского края; формирование принципов открытости регионального бизнеса и положительного образа предпринимателя в общественном сознании приморцев; улучшение инвестиционно-делового климата в Приморском крае; взаимодействие общества, бизнеса и власти в обустройстве комфортной среды для жизни населения Приморского края; содействие развитию цивилизованной конкурентной среды на территории региона.