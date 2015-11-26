Нужно укреплять позиции военно-патриотического движения в Приморье - Людмила Талабаева

Сенатор встретилась с юнармейцами села Новопокровка Красноармейского района

Сенатор Людмила Талабаева. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сенатор Людмила Талабаева 18 апреля встретилась с юнармейцами села Новопокровка Красноармейского района Приморского края. Людмила Талабаева в ходе встречи подчеркнула, что военно-патриотическое движение в стране активно развивается и задача власти – сделать все возможное, чтобы поддержать и укрепить его позиции в Приморье. Так, в Красноармейском районе будут созданы отряды в селе Вострецово и пгт. Восток, что придаст юнармейскому движению еще больший соревновательный дух, сообщает ИА PrimaMedia.

Под руководством координатора отряда Романа Хадыкина юнармейцы продемонстрировали сенатору полученные во время занятий навыки выживания, выносливости и владения оружием. Кстати их ребята отлично показали на состоявшемся в марте этого года слете юнармейских отрядов северных территорий Приморского края.

В планах красноармейцев — проведение военно-полевых сборов и организация курсов по гражданской медицине, где ребята хотели бы научиться оказывать первую доврачебную помощь. Людмила Талабаева поддержала их инициативу, предложив организовать соответствующее обучение.

"Оказание первой доврачебной помощи очень актуально сегодня. Считаю, базовыми навыками такой помощи пострадавшим, когда счет идет буквально на минуты, должен обладать каждый человек, а тем более юнармеец", — отметила сенатор.

После теплого общения с ребятами, их родителями и педагогами, Людмила Талабаева перешла к награждению. Благодарственные письма члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ получили координатор отряда Роман Хадыкин, член родительского актива Анна Шурупова и коллектив юнармейцев школы № 10 районного центра. В завершении встречи ребят ожидал сладкий сюрприз от сенатора – ароматные пироги к чаю.