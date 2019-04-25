В Минздраве рассказали, как снизить вред от шашлыка

В небольшом количестве "правильный" шашлык не повредит, сообщил главный внештатный диетолог России
Общество 17:15
Шашлык. Фото: Ольга Доманова, ИА PrimaMedia

В Минздраве рассказали, как снизить вред от шашлыка. В небольшом количестве такой шашлык не повредит, сообщил главный внештатный диетолог России Виктор Тутельян.

Об этом специалист рассказал в интервью RT. Он поделился секретом, как приготовить шашлык, чтобы продукт не нанес вреда здоровью.

По словам г-на Тутельяна, мясо для приготовления шашлыка нужно хорошо вымочить в маринаде. Затем его нужно тщательно прожарить. Диетолог подчеркнул, что к шашлыку нужно добавить побольше овощей и зелени. Они содержат полезные пищевые волокна и клетчатку, способствующие лучшему перевариванию пищи.

Также Виктор Тутельян посоветовал, как правильно выбрать мясо для шашлыка. По его словам, лучше выбирать нежирные сорта мяса, например, баранину. Если используете свинину, то с нее предварительно нужно срезать весь жир.

Диетолог добавил, что главное — не переедать. "Если съесть пять шампуров мяса, то станет плохо. А если один, хорошо приготовленный, то ничего страшного", — подчеркнул Тутельян.

Напомним, что ранее британские ученые заявили о смертельной опасности мяса, приготовленного на открытом огне. По их данным дым, который попадает в пищу при приготовлении шашлыков, обладает канцерогенными свойствами и может привести к развитию раковых заболеваний.

Герман Штакеншнейдер

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Меняйте планы на майские: ученые предупредили о смертельной опасности шашлыка

Состояние здоровья российских женщин назвали катастрофическим

Стали известны ранние признаки одного из самых опасных видов рака

профилактика заболеваний питание (правильное, диетическое) медицина здоровье диетолог

В Якутии зарегистрировано более 8 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ

9 апреля, 09:00

На территории Якутии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ

3 апреля, 11:30

Корь передается воздушно-капельным путем: врач-эпидемиолог Якутии

1 апреля, 12:00
Более 60 разнообразных активностей ждет участников фестиваля ЛиТР-2019
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia