В небольшом количестве "правильный" шашлык не повредит, сообщил главный внештатный диетолог России

Шашлык. Фото: Ольга Доманова, ИА PrimaMedia

В Минздраве рассказали, как снизить вред от шашлыка. В небольшом количестве такой шашлык не повредит, сообщил главный внештатный диетолог России Виктор Тутельян.

Об этом специалист рассказал в интервью RT. Он поделился секретом, как приготовить шашлык, чтобы продукт не нанес вреда здоровью.

По словам г-на Тутельяна, мясо для приготовления шашлыка нужно хорошо вымочить в маринаде. Затем его нужно тщательно прожарить. Диетолог подчеркнул, что к шашлыку нужно добавить побольше овощей и зелени. Они содержат полезные пищевые волокна и клетчатку, способствующие лучшему перевариванию пищи.

Также Виктор Тутельян посоветовал, как правильно выбрать мясо для шашлыка. По его словам, лучше выбирать нежирные сорта мяса, например, баранину. Если используете свинину, то с нее предварительно нужно срезать весь жир.

Диетолог добавил, что главное — не переедать. "Если съесть пять шампуров мяса, то станет плохо. А если один, хорошо приготовленный, то ничего страшного", — подчеркнул Тутельян.

Напомним, что ранее британские ученые заявили о смертельной опасности мяса, приготовленного на открытом огне. По их данным дым, который попадает в пищу при приготовлении шашлыков, обладает канцерогенными свойствами и может привести к развитию раковых заболеваний.

Герман Штакеншнейдер