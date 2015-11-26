Движение по аварийному мосту на трассе А-180 в Приморье закрыто из-за угрозы обрушения

Аварийный участок дороги объезжают через Реттиховку
Происшествия 20:18
Мост из Арсеньева в Спасск рухнул в Приморье. Фото: Архив

Аварийный мост в районе 27-го километра трассы А-180 на участке между Арсеньевым и Спасском-Дальним в Приморье закрыли из-за угрозы обрушения в четверг, 25 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев происшествия.

Объезд аварийного участка осуществляется через село Реттиховка.

По информации агентства, из-за сильного проседания мостовых конструкций движение по опасному участку решено закрыть. В настоящий момент специалисты ведут работы по организации объезда.

Подробности происшествия уточняются.

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